Мастер ленд-арта Дарио Гамбарин создал на поле в Кастаньяро (неподалеку от Вероны) гигантское стилизованное изображение российской вакцины от коронавируса Sputnik V. Впервые к теме пандемии Гамбарин обратился в феврале прошлого года, изобразив главного ньюсмейкера того периода - коронавирус. А уже в 2021-м в качестве орудия для борьбы с COVID-19 из всех существующих на данный момент вакцин художник выбрал именно российский препарат, изобразив его на "полотне" общей площадью около 13 тыс. кв. метров в виде бутылочки, на которой написано название вакцины латинскими буквами.

"На создание полотна в честь российской вакцины меня вдохновили новости о том, что в Италии, которая вновь переживает локдаун, скоро начнут производить Sputnik V. Окончательно меня убедила в выборе темы ситуация вокруг вакцины AstraZeneca, использование которой накануне было решено приостановить. У нас уже есть Pfizer. Я не медик и не вирусолог, но, если российская вакцина работает, как говорят эксперты, и может помочь нам выбраться из этой ситуации, мне кажется, она достойна подобного посвящения. Пандемия - это мировая проблема, которую нужно решать сообща ради блага человечества, невзирая на геополитические разногласия", - рассказал "РГ" Дарио Гамбарин.

Гамбарин давно известен своими уникальными произведениями, "написанными" не кистью, а при помощи трактора и плуга на поле с посевами. Заниматься этим видом искусства итальянец, окончивший Академию изящных искусств и работающий в стиле абстрактного импрессионизма, начал в далеком 2009 году после поездки в Германию, где он впервые увидел на одной из открыток работы в стиле ленд-арт, заснятые с самолета.

Сам автор называет свое творчество "перформансом", а произведения - "экологичными" и "эфемерными", так как они исчезают через несколько дней, не нанося урон окружающей среде. "Я работаю на поле, которое принадлежит моей матери, и пользуюсь им только, когда оно ей не нужно. Конечно, немного обидно, что эти картины недолговечны, но моей семье необходимо их использовать по прямому назначению и платить налоги в конце концов", - пояснил Гамбарин, которого также вовсе не расстраивает и тот факт, что по-настоящему оценить и восхититься его работами можно лишь с высоты птичьего полета.

На протяжении многих лет художник, у которого есть также степень адвоката и психотерапевта, неизменно отражает в своих инсталляциях актуальные темы международной жизни, которые его вдохновляют на создание резонансных работ. Среди них нередко встречаются портреты великих художников и писателей, общественных деятелей, а также влиятельных мировых лидеров. Как правило, на создание "картины" уходит всего несколько часов - сказывается опыт не только профессионального художника, но и филигранное владение трактором, на который Гамбарин сел впервые в пятилетнем возрасте благодаря отцу.

"Я работаю в том виде искусства, где нет права на ошибку. Мне приходится, как говорится, "ковать железо, пока горячо", потому что мое природное полотно может быстро прийти в негодность под солнцем, например. Кроме того, на поле я почти как слепой художник, потому что я не вижу результата, хотя "написанию" любой картины предшествует тщательная подготовка в виде по меньшей мере 16 эскизов", - делится премудростями своей профессии маэстро.

В профессиональном портфолио художника значатся "картины", посвященные Леонардо да Винчи, Папе Римскому Франциску, Фиделю Кастро, Нельсону Манделе, Джону Кеннеди, Бараку Обаме, Ким Чен Ыну, Грете Тунберг и многим другим. Россия занимает в творчестве Дарио Гамбарина особое место. Так, в 2017 году итальянец "нарисовал" портрет российского президента Владимира Путина, приурочив его к саммиту "двадцатки". Спустя всего два года, в 2019-м, к визиту Путина в Италию он изобразил на своем знаменитом поле крестителя Руси князя Владимира.

Я работаю на поле, которое принадлежит моей матери, и пользуюсь им только, когда оно ей не нужно

Раскрывать свои планы на будущее Дарио Гамбарин не захотел то ли из-за суеверия, то ли потому что в его искусстве есть много "подводных течений".

"У меня есть две грандиозные задумки, одна из которых должна появиться на свет в ближайшее время. Могу лишь сказать, что речь идет о портрете. Но пока я его не создал, говорить об этом считаю нецелесообразным. Ведь помешать созданию "полотна" могут разные факторы - от дождя, который способен вмиг все испортить, до вышедшего из строя трактора или любой другой поломки", - заключил художник.