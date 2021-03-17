Как недорого купить в Беларуси деревенский дом?

Закон

За что накажут водителя по новому Кодексу правонарушений?

"Слышал, что в Беларуси ужесточается наказание для водителей, нарушивших Правила дорожного движения. Хотелось бы узнать, чем сейчас чреваты нарушения?Игорь Денисенко, Брянск".

С 1 марта вступили в силу новые Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. В них смягчена ответственность, в основном за счет снижения размеров штрафов, более чем по 200 составам. Из КоАП исключили 110 действовавших ранее норм, а 230 санкций скорректировали.

В то же время часть норм для водителей стала жестче. К примеру, наказание за нетрезвую езду будет зависеть от степени опьянения: от 0,3 до 0,8 промилле включительно - штраф в 100 базовых величин (сейчас БВ - 29 белорусских рублей) и лишение права управления на 3 года; свыше 0,8 промилле - 200 базовых величин и 5 лет. Разделена ответственность за управление транспортным средством без пройденного техосмотра и без страховки в зависимости от его принадлежности. Если авто принадлежит физлицу, то за допущенные нарушения ответит его владелец. Но если машина в собственности юрлица, наказание понесет не нанятый водитель, а организация.

В новом кодексе вместо штрафа на первый раз ограничатся предупреждениями. Их получат граждане, управляющие авто, но забывшие пристегнуться или пройти техосмотр, нарушившие правила буксировки или не выставившие знак во время поломки, а также если на их машине нечитаемые или нестандартные номера.

В новом КоАП введена дополнительная градация ответственности за превышение скорости. На 30-40 км/ч - штраф от 3 до 10 базовых величин, если еще выше, то штраф увеличится от 8 до 12 базовых величин.

За умышленное блокирование дорог теперь предусмотрен штраф от 6 до 50 базовых величин с лишением прав на срок от 1 года до 2 лет или без лишения. Для водителей, нарушивших правила пользования звуковыми сигналами в местах проведения массовых мероприятий, предусмотрен штраф до 10 базовых величин с лишением прав сроком до 1 года или без лишения.

Водители, которые неоднократно проигнорировали требования об остановке и вынудили сотрудников ГАИ их преследовать, рискуют попасть под административный арест.

Жилье

Как недорого купить в Беларуси деревенский дом?

"Мы с супругом - пенсионеры. Хотели бы недорого купить деревенский дом, чтобы можно было приезжать на лето. Интересуемся в том числе вариантами в Беларуси, так как живем почти рядом. Ольга Комлева, Смоленская область".

Пустующий дом на селе в Беларуси возможно будет купить за 1 базовую величину. Такой проект указа подготовил Государственный комитет по имуществу. В документе будет прописано разрешение продавать пустующие дома в сельской местности сразу за одну базовую величину, то есть за 29 белорусских рублей, сообщил недавно председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич:

"Мы подготовили соответствующий проект указа, он уже согласован со всеми заинтересованными. В нем действительно будут предоставлены определенные полномочия. Самое главное - упрощенный порядок. Например, в некоторых населенных пунктах будет разрешено продавать такой объект сразу за одну базовую величину. Здесь должна быть очень тонкая граница между интересами прежних собственников, которые уже реально не пользуются и не хотят, или, возможно, у них есть какие-то причины, по которым они не ухаживают за своим имуществом и земельным участком. Мы пытаемся это тоже качественно урегулировать".

Конечно, такие дома в большинстве своем требуют ремонта. С другой стороны, приобрести их может человек с невысокими доходами и за определенный срок привести такое жилье в порядок.

Общество

Можно ли в Беларуси заключить брачный договор?

"Через месяц у меня свадьба, и я переезжаю в Брест к будущей жене. И хотя в чувствах мы не сомневаемся, решили заключить брачный договор, в котором намерены предусмотреть не только нюансы распоряжения имуществом, но и защитить интересы будущих детей. Как это сделать?Константин Сивцов, Архангельск".

По словам председателя Минской городской нотариальной палаты Елены Метельской, возможность заключения брачного договора в Беларуси существует еще с 1999 года. Брачный договор может быть заключен как в отношении имущества, совместно нажитого супругами до заключения договора, так и в отношении имущества, которое будет нажито супругами в период брака после его заключения.

Важно заранее все оговорить, например, указать то, что супруга не желает иметь к бизнесу мужа никакого отношения, чтобы не выплачивать затем его долги. В белорусском законодательстве, в отличие от российского, брачный договор может содержать положения, касающиеся не только имущества, но и взаимоотношений супругов, родителей и детей, алиментных обязательств. Для заключения договора необходимо обратиться к нотариусу - сделка должна быть удостоверена нотариально.

Кстати, с 1 июля 2020-го существует возможность заключения отдельного соглашения о детях. В нем родители могут определить, с кем из них будут проживать дети, порядок общения и участия в их воспитании отдельно проживающего родителя, выезда из страны ребенка, размер алиментов и другие аспекты. Заключить соглашение о детях теперь могут даже пары, которые ранее уже расторгли брак или вовсе в нем не состояли.