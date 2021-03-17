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17.03.2021 01:22
Рубрика: Экономика

Можно ли обменять валюту без банковских наценок

Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Неделя № 56(8407)
Разница в ценах покупки и продажи валюты в офисе банка может достигать четырех рублей, верный способ обойти банковские наценки - обменять валюту непосредственно на бирже.
Разница между курсом покупки и продажи валюты в офисе банка достигает нескольких рублей. Зачем вам платить эту комиссию? Фото: РИА Новости www.ria.ru Разница между курсом покупки и продажи валюты в офисе банка достигает нескольких рублей. Зачем вам платить эту комиссию? Фото: РИА Новости www.ria.ru
Разница между курсом покупки и продажи валюты в офисе банка достигает нескольких рублей. Зачем вам платить эту комиссию? Фото: РИА Новости www.ria.ru

Открываем брокерский счет, устанавливаем мобильное приложение брокера. Удобнее всего для обмена валюты открывать счет у брокера, который связан с банком, - так удастся избежать комиссий за вывод средств, а счет можно будет открыть прямо из приложения банка. При выборе и банка, и брокера оцените удобство приложения, дополнительные сервисы, уровень комиссий - у разных брокеров они отличаются в разы.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
На фондовом рынке наблюдается бум инвестиций обычных граждан

Переводим на брокерский счет из банка деньги, выставляем заявку. Все, можно выводить средства обратно в банк.

Разница между ценой покупки и продажи валюты стремится к нулю, и даже с учетом брокерских комиссий биржевой курс выгоднее. Чем больше сумма обмена, тем ощутимее экономия на сделке, говорит руководитель направления валютного рынка Московской биржи Даниил Кораблев.

Не нужно куда-то ехать, волноваться о подлинности купюр. И необходимая сумма всегда в наличии.

У брокера могут быть комиссии за совершение сделки, ежемесячное обслуживание, открытие счета или вывод средств сверх определенной суммы.

У многих брокеров покупка валюты на бирже возможна только лотами по 1000 единиц. Именно такими лотами валюта торгуется на бирже. Но в течение ближайшего месяца биржа планирует предоставить возможность покупки валюты мелкими лотами - от 1 доллара.

При работе с новыми финансовыми инструментами лучше не торопиться. Если нужно срочно обменять небольшую сумму и нет желания разбираться, можно обратиться в отделение банка, советует директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов.

Экономика Финансы Валютный рынок

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