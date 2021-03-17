Туристическая отрасль в России и Беларуси ищет новые форматы для выхода из кризиса

Пандемия отбросила белорусский туризм на 30 лет назад: закрытие либо временное прикрытие границ переориентировало путешественников на отдых внутри своих стран. В результате, к примеру, в прошлом году средняя загрузка 613 белорусских гостиниц составила всего 18,8 процента. Впрочем, прошлогоднее состояние шока в туротрасли к сезону-2021 закончилось - появляются планы постепенного выхода из кризиса.

Из всех секторов туристической отрасли в Беларуси на плаву удержался лишь агротуризм. Роман Щербенков

Путевки в белорусские санатории среди жителей страны нынче распределяются по территориальному принципу, чтобы люди как можно меньше перемещались. 700 тысяч человек смогут поправить здоровье благодаря государственной поддержке. Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский заявляет, что эти меры, а также слаженная работа маркетинговых служб и гибкая ценовая политика помогли здравницам привлечь немало белорусских клиентов и тем самым компенсировать потери в экспорте услуг:

- Планируем, что здравницы выйдут по итогам года на объемы оказания услуг, сопоставимые с предыдущими периодами. Более того, согласно прогнозам, уже в первом квартале услугами санаториев воспользуются не менее 10 тысяч россиян, во втором - более 20 тысяч. Глубина продаж на последующие периоды увеличивается. Цены же на путевки по сравнению с прошлым годом почти не изменились.

К слову, многие санатории ради повышения собственной привлекательности в 2020-м вложили в полтора раза больше денежных средств на укрепление материально-технической базы, чем сезоном ранее. Всего же в Беларуси 106 санаторно-курортных организаций на 29 тысяч мест и 200 оздоровительных на 37 тысяч мест. Геннадий Болбатовский считает, что в стране еще много территорий, где можно строить санаторно-курортные учреждения:

- Например, там, где имеются разведанные источники минеральных вод, грязевые водоемы с сапропелями. Это длинные деньги, но окупаемые. Сейчас ведется поиск инвесторов.

Если туризм, связанный с пересечением границ, временно впал в состояние анабиоза, то агротуризм выжил, констатирует председатель правления общественного объединения "Отдых в деревне" Валерия Клицунова:

- К нам начали приезжать люди, которые ранее никогда не рассматривали Беларусь как место для отдыха. Переформатировались и хозяева средств размещения. Например, арт-усадьбы перенесли свои представления в сад, владельцы подворий начали предлагать сплавы на байдарках, веломаршруты, походы. Появилось много новых тематических программ. Если, скажем, вы хотите научиться печь хлеб, то можете смело ехать в усадьбу, где проводят соответствующие мастер-классы. Намного проще агротуристическим кластерам - территориям, где в обслуживании гостей объединились усадьбы, фермеры, ремесленники, фольклорные коллективы, музеи и т.д. Там точно никому не будет скучно.

Замечен интерес туристов к нематериальному культурному наследию, в частности, к болотам

Эксперт видит потенциал агротуризма в повышении интереса путешественников к нематериальному культурному наследию. Например, к болотам.

Валерия Клицунова, в частности, говорит о большом потенциале белорусского Полесья, где грубое вмешательство в экологическую систему недопустимо, но вполне мог бы развиваться экологический туризм:

- Сейчас на государственном уровне решается, что именно делать с Полесьем. Думаю, в будущем оно станет крупной туристической площадкой для тех, кто ценит природу. А в целом оригинальный туристический продукт, отличающийся от агротуризма в других странах, в Беларуси уже создан. Многие россияне давно это поняли и часто предпочитают нашу глубинку другим государствам, в том числе Италии. Лично у меня есть мечта сделать нашу страну "славянской Италией" для всей Европы.

Параллельно в Беларуси в профессиональной среде и на государственном уровне обсуждаются возможности вовлечения отечественного туристического бизнеса в организацию внутреннего и въездного туризма.

- Нужно, видимо, начать с изменения парадигмы: отечественный туроператор во внутреннем и въездном туризме - это не посредник, а системообразующий участник процесса, который обеспечивает прежде всего комплексность и безопасность туристических услуг, - убеждена председатель Совета Республиканского союза туристических организаций Оксана Бичун. - Своевременное вовлечение туроператоров в развитие внутреннего и въездного туризма существенно увеличит долю организованного туризма в общем объеме экспорта туристических услуг.

На мартовской встрече руководителей РСТО и Национального агентства по туризму стороны договорились о взаимодействии для достижения общих для государства и бизнеса целей - формирования, продвижения и реализации туристического потенциала Беларуси.

Власти Чечни реставрируют средневековый историко-архитектурный комплекс в высокогорном селе Хой. Фото: Роман Щербенков

Как в России

Пандемия коронавируса и в России спутала все туристические карты. Еще в прошлом году стало совершенно ясно: чтобы не уронить отрасль совсем, нужно "переключить" ее на внутренний туризм. Конкретные меры, связанные с поддержкой этого сегмента экономики, были приняты достаточно оперативно.

В России на поддержку туристической отрасли работает и закон о самозанятых: налог составляет всего 4%

Так, в августе 2020 года начала работать программа туристического кешбэка. По итогам двух этапов россияне купили туров на 6,5 млрд рублей, из которых им вернули миллиард. Что предлагает программа? Возвращение до 20 процентов стоимости поездки по России "длиной" не менее двух ночей. Максимально можно вернуть 20 тысяч рублей, причем количество турпоездок не ограничено во время действия программы. Но есть, как говорится, нюанс: возврат средств производится только на карту платежной системы "Мир", а это не всегда удобно.

В середине прошлой недели стало известно, что правительство России выделит на возобновление программы туристического кешбэка еще 2 млрд рублей, новый, третий этап начнется уже в этом месяце. Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что в этот раз частичный возврат средств будет доступен и для путешествий на автомобиле. Список из более чем двух десятков пунктов актуальных мер поддержки размещен на сайте Ростуризма.

Кроме того, представители туристического бизнеса получили возможность получения беспроцентных кредитов на выплату зарплат (займы предоставляются по ставке 0 процентов первые шесть месяцев и 4 процента в последующие полгода). Введен мораторий на банкротство и налоговые санкции в случае несвоевременной подачи документов. Из-за длительного периода нерабочих дней для турбизнеса предусмотрена отсрочка предоставления бухгалтерской и отраслевой отчетности.

На поддержку туристической отрасли работает и закон о самозанятых, вернее, его налоговая составляющая: налоговое бремя ограничено 4 процентами.

Напомним: статус самозанятого в туризме полезен, когда, например, в роли экскурсовода или частного гида выступает сам предприниматель. Теоретически этот статус могут примерить на себя и те, кто предоставляет гостиничные услуги на базе апартаментов или микрогостиниц, при условии, что обслуживать гостей они будут лично, без использования труда наемных работников.

Тем временем

В Посольстве Беларуси в РФ прошла презентация туристического потенциала страны. Свои возможности продемонстрировали, в частности, представители более 20 санаториев из всех областей Беларуси. Помимо оздоровительного, обсуждалось развитие спортивного и этнотуризма.