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Как ускорить любой смартфон на Android. Есть один способ

Текст:   Антон Благовещенский
17.03.2021,  
23:49
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Скрытое меню разработчика, которое есть в любом современном Android-смартфоне, позволяет получить доступ к расширенным возможностям и сделать работу более быстрой и плавной.

Как пишет Hi-tech Mail.ru, меню разработчика активируется в разделе настроек "Сведения о телефоне - Сведения о ПО". Нужно зайти в этот раздел и семь раз нажать на номер сборки, после чего система сообщит о том, что меню разработчика активно.

Какую информацию никогда нельзя хранить в смартфоне

Издание предлагает настроить графический ускоритель, установив галочку напротив пункта "Запустить обработку граф. процессором" - это позволит задействовать графическую систему для отрисовки интерфейса приложений, однако может снизить время автономной работы.

Другой способ - в разделе "Отрисовка" установить скорость анимации (окон, переходов и длительность) на 0.5x. Все элементы будут раскрываться и передвигаться быстрее.

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