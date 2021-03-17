Как увеличить размер будущей пенсии

На размер будущей страховой пенсии влияют три ключевых фактора:

1. Важно работать официально и получать "белую" зарплату, с которой работодатели начисляют взносы на пенсию.

2. Чем дольше человек работает, тем выше у него будет пенсия. За каждый год трудового стажа (а стаж формируется только при официальном трудоустройстве) начисляется один коэффициент (балл). Чем больше стаж, тем больше коэффициентов, напоминает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

3. На количество коэффициентов влияет также размер заработка.

Например, при получении минимальной заработной платы за год будет начислено всего 1,048 коэффициента. А если вы получаете более 122 тыс. руб. в месяц, то количество коэффициентов будет максимальным - 10.

В Пенсионном фонде России "РГ - Неделе" пояснили, что из общего тарифа взносов на пенсионное страхование 6% идут на фиксированную выплату, то есть солидарную составляющую страховой пенсии, остальные 16% - это индивидуальная часть тарифа, она-то и зависит от взносов и стажа. Повышенные коэффициенты можно заработать, если при достижении пенсионного возраста гражданин продолжит работать.

Проверка

Как проверить свой стаж

В выписке из лицевого счета, которую можно получить на портале госуслуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России, отражена информация о поступивших взносах на пенсию и периодах стажа. Выписка наглядно демонстрирует размер сформированной пенсии. Важно время от времени проверять эту информацию. Если в выписке нет какой-то информации о периодах работы или есть ошибочные данные, необходимо обратиться к работодателю, чтобы он представил корректные данные в Пенсионный фонд и дополнил сведения.

Расчет

Как рассчитать размер будущей пенсии

Рассчитывается страховая пенсия по старости по следующей формуле: сумма накопленных пенсионных баллов умножается на стоимость одного балла в году назначения страховой пенсии (в текущем году - 98,86 рубля) и прибавляется сумма фиксированной выплаты (более 6 тыс. руб. в 2021 году). Самый простой способ произвести примерный подсчет - зайти на сайт ПФР в раздел "Пенсионный калькулятор" (pfr.gov.ru/info/calc) и указать зарплату, стаж, сроки военной службы по призыву, ухода за ребенком или инвалидом.