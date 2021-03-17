Карасев и его помощники не встали на колени перед матчем Лиги чемпионов

Бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасевым не встали на колени перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Боруссией" (Менхенгладбах). Игроки и арбитры иногда встают на колено перед встречами в поддержку движения Black Lives Matter.

Отметим, что российские рефери были единственными участниками поединка, которые отказались от участия в акции. Помогают Карасеву в этой игре Игорь Демешко, Максим Гаврилин из России, а также Алексей Кульбаков из Беларуси.

Что касается результата матча, то после первого тайма "Манчестер Сити" ведет 2:0. С тем же счетом английский клуб обыграл своего соперника несколькими неделями ранее в первой встрече.