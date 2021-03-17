На этой неделе в Еврокомиссии представят проект "цифрового зеленого паспорта", который позволит путешествовать по ЕС тем, кто уже вакцинировался.

Чтобы избежать дискриминации по отношению к тем, у кого нет возможности сделать прививку от коронавируса, документ, по словам комиссара ЕС по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерса, будет содержать информацию о наличии у его владельца антител к COVID-19 или о негативном результате теста. "Вакцинация не является обязательной, от нее можно отказаться. Кроме того, у нас нет возможности привить всех желающих. Поэтому понятно, что мы хотим избежать любой дискриминации", - сказал он. Очевидно, по той же причине те, кто привился российскими и китайскими препаратами, одобренными отдельными государствами Евросоюза, по данным агентства Bloomberg, также смогут получить европейский "цифровой зеленый паспорт".

Более того, агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники в Брюсселе, что Еврокомиссия собирается начать переговоры с производителями "Спутника V" о централизованной закупке препарата для Европы. Правда, брюссельские чиновники эту информацию сразу же опровергли, но европейская пресса уже выяснила, что для начала переговоров нужно, чтобы соответствующий запрос в Еврокомиссию направили четыре страны ЕС, и что к маю такие переговоры могли бы принести результат. При этом Венгрия и Словакия уже получили первые партии российского препарата, а Италия станет первой европейской страной, где будет запущено производство "Спутника V". Эти страны, а также Чехия, руководство которой проявляло интерес к российской вакцине, могли бы направить такой запрос.

Как будет выглядеть этот документ, станет известно в ближайшие несколько месяцев. Изначально планировалось, что "цифровой зеленый паспорт" будет мобильным приложением, таким, какие с февраля используют в Израиле. Но выяснилось, что отнюдь не везде в Евросоюзе есть техническая возможность выпускать цифровой сертификат. Поэтому, по словам Рейндерса, сейчас идет работа над тем, как сделать возможным выпуск сертификата на выбор - в цифровом или бумажном виде, чтобы он при этом содержал всю необходимую информацию о человеке и идентификационный номер "зеленого паспорта". Этот набор цифр или QR-код "позволит потенциальным обладателям запрашивать и получать бумажную копию сертификата или хранить и демонстрировать сертификат на мобильном устройстве", говорится в проекте, который цитирует Bloomberg.

Напомним, что первый документ такого рода был введен в Израиле 21 февраля текущего года. Это мобильное приложение, которое активируется на шестой день после прививки от коронавируса. В стране уже вакцинировано более половины населения, а 700 тысяч из 9 миллионов переболели, так что введение сертификатов сделало возможным открытие торговых центров, ресторанов, люди смогли начать снова путешествовать.

Не везде в ЕС есть возможность сделать цифровой сертификат

Тогда же канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что, если общеевропейский процесс не сдвинется с мертвой точки, многие страны Евросоюза введут свои собственные "зеленые паспорта". Действительно, в Дании и Швеции уже сделали свои приложения для смартфонов с данными о вакцинации, а Польша, Эстония и Румыния облегчают въезд или отменяют необходимость карантина тем, кто сделал прививку от ковида. Аналогичный документ, по словам греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, разработали в Греции. Поначалу греки будут ориентироваться на туристов из ЕС.

Поскольку "ковид-паспорта" уже стали реальностью, предприимчивые европейцы уже создали под них новые туристические проекты. Например, на интернет-портале "Лучшие европейские маршруты" уже появился раздел "лучших маршрутов для вакцинированных". А в Китае объявили о льготном режиме въезда в страну для иностранцев, привившихся китайскими вакцинами.