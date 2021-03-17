Комитет Госдумы поддержал проект об увеличении федеральной части списка на выборах

Думский комитет по контролю и регламенту рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об увеличении федеральной части партийных списков кандидатов на выборах в Госдуму, но предложил ко второму чтению доработать его.

Документ был внесен в Думу депутатами от фракции ЛДПР в мае 2019 года, увеличить федеральную часть предлагалось с 10 до 20 кандидатов.

Комитет поддерживает концепцию законопроекта, но отмечает, что максимальное число кандидатов должно быть определено с учетом позиций фракций партий, анализа практики проведения избирательных кампаний в российский парламент, и мнения экспертов. Отмечается, что сейчас в этом документе таких данных нет, поэтому комитет считает необходимым доработать его.

Рассмотреть инициативу в первом чтении предлагается на пленарном заседании палаты 23 марта.

Напомним, что ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя идею об увеличении федеральной части списков, отметил, что это усилит "большую четверку" парламентских партий и особенно будет на руку оппозиции.