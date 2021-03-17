Кому банки чаще всего отказывают в ипотеке

В столице продолжается ипотечный бум - к концу февраля москвичи взяли более 56 тысяч льготных кредитов на покупку жилья и ажиотаж пока не спадает. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на Москву приходится более четверти от общего количества выданных в стране льготных ипотек, и это без учета Подмосковья, где горожане тоже покупают квартиры. Но всем ли банки без проблем дают взаймы? И как повысить свои шансы, подавая заявку на получение кредита?

Эксперты говорят, что в последнее время банки стали чаще отказывать в выдаче ипотеки - некоторые так поступают с каждым третьим клиентом. Объясняется это нежеланием рисковать - если у банка возникают малейшие подозрения, что человек не справится с выплатами, то денег ему не видать.

Управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая поясняет, что у каждого банка свои критерии оценки заемщиков, но все же можно выделить несколько общих причин отказа. "Прежде всего, это плохая кредитная история потенциального заемщика, - рассказала она "РГ". - Банки обращают внимание на просрочки платежей: если в кредитной биографии таких случаев много, то шанс одобрения ипотеки снижается. Другой фактор - недостаточный уровень дохода. Сейчас размер приемлемой с точки зрения банков зарплаты составляет от 80 до 100 тысяч рублей. Если доход меньше, есть риск, что заемщику откажут в ипотеке на сумму, превышающую 5 миллионов рублей".

Еще одна частая причина отказов - потребительские кредиты, которые клиент еще не погасил. Банковские специалисты в такой ситуации могут посчитать, что у человека и так есть долги, так что еще и ипотеку в придачу он может не потянуть. Причем речь даже не обязательно идет о собственном кредите. Литинецкая вспоминает случай из собственного опыта - клиент подавал заявки на ипотеку и не указывал, что выступает поручителем по чужому кредиту. Он даже не знал, что это важно, и с удивлением получал отказы. Но стоило исключить его из поручительства, как банк одобрил заем на полную сумму.

Еще большое значение имеет профессия и место работы в целом. Например, работникам наиболее пострадавших от коронакризиса отраслей сегодня гораздо сложнее получить ипотеку. Это касается туризма, индустрии развлечений, торговли, фитнеса и т.д. "Ужесточились и требования банков к владельцам бизнеса и индивидуальным предпринимателям: некоторые организации вообще отказались рассматривать таких клиентов", - подчеркивает Литинецкая. Причем предприниматель может предоставить документы, подтверждающие очень высокие доходы, но все равно получить отказ.

Сейчас размер приемлемой с точки зрения банков зарплаты составляет от 80 до 100 тысяч рублей

Главные помощники в получении кредита - хорошая кредитная история, белая зарплата, работа на текущем месте не менее полугода и отсутствие серьезной долговой нагрузки. Главное - разумно соотносить возможности с суммой кредита и размером ежемесячных платежей. От вашей идеи платить в месяц 50 тысяч рублей при заработке в 60 тысяч банк вряд ли будет в восторге. Немаловажен и фактор возраста - банки охотно одобряют ипотеку на серьезные суммы заемщикам 30-35 лет. Еще весомую роль играет размер взноса - чем больше у вас для него денег, тем лучше вы выглядите в глазах кредитора.