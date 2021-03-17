Косачев избран вице-спикером Совфеда

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев избран заместителем председателя палаты. Такое решение сенаторы приняли на пленарном заседании в среду.

"Члены Совета палаты поручили мне внести предложение об избрании Константина Иосифовича на эту должность", - сказала глава Совфеда Валентина Матвиенко. Она отметила, что кандидат в представлении не нуждается, он давно и успешно работает на посту главы международного комитета и представляет палату на международных площадках, имеет большой опыт работы в МИДе, правительстве и Госдуме.

За это предложение проголосовали все 157 сенаторов, присутствовавших в зале.

На посту вице-спикера Косачев сменит Ильяса Умаханова, который постановлением палаты назначен спецпредставителем СФ по подготовке Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. Ее проведение запланировано в России в мае 2022 года.

Всего у Валентины Матвиенко шесть заместителей. Последний раз их число увеличилось после избрания вице-спикером Андрея Турчака в ноябре 2017 года. Тогда глава Совфеда пошутила, что новых постов замов больше не будет, поскольку возможности стола в президиуме зала пленарных заседаний исчерпаны.