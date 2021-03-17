Краснов: По нацпроектам предотвращены картельные сговоры на 7 млрд рублей

Как заявил в среду на коллегии надзорного ведомства Генеральный прокурор Игорь Краснов, прокурорами во взаимодействии с уполномоченными органами пресечены картельные сговоры при расходовании бюджетных средств, выделенных на национальные проекты, в размере 7 млрд рублей. Кроме того, по его словам, были приняты меры к расторжению государственных контрактов с недобросовестными исполнителями на сумму более 9 млрд рублей.

Всего в 2020 году, по данным Краснова, было выявлено свыше 45 тысяч нарушений законов, связанных с реализацией нацпроектов, большая часть которых - нарушения бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе. Проведенные проверки завершились возбуждением почти 500 уголовных дел.