Краснов: В 2020 году заблокировано 10 тыс. сайтов с противоправным контентом

За прошедший год в России признана нежелательной деятельность 12 иностранных и международных неправительственных организаций. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов. А это, по его словам, 40 процентов от всех таких решений за 6 лет действия закона.

"Как всегда, значительное внимание уделялось пресечению распространения призывов к экстремизму, терроризму и массовым беспорядкам", - отметил генпрокурор. Противоправный контент удален с 52 тыс. интернет-ресурсов, заблокирован доступ к 10 тыс. сайтов.

По словам Краснова, интернет стал одним из основных источников распространения экстремистской идеологии. С его использованием совершается половина подобных преступлений. При этом их общее число в прошлом году возросло почти вдвое.