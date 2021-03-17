КС РФ оценит законность охоты для коренных народов

Новости

В Сыктывкаре пенсионерку убедили взять 7 кредитов под видом спецоперации 19:26
МИД: РФ разрабатывает свой сертификат о вакцинации 19:19
До Москвы долетели частицы пыльных бурь из других стран 19:08
Минобороны РФ опровергло взрыв торпед в Приморье 19:06
Акинфеев и Дзюба сыграют с первых минут в матче ЦСКА - "Зенит" 19:05
Среди ипотечников популярнее всего каркасные дома 18:56
Минстрой объединяет Фонд защиты дольщиков и Фонд ЖКХ 18:50
В Москве вымоют Триумфальную арку 18:43
В Госдуме оценили новые санкции США против России 18:29
Турчак назвал слова Байдена о Путине триумфом "политического маразма" США 18:27
Силуанов рассказал о расходах при расширении санкций на госдолг 18:27
В Крыму оценили призыв посла Украины к Берлину "вернуть" полуостров 18:20
Басманный суд арестовал спортивного функционера по делу о мошенничестве 18:11
ВОЗ рекомендовала продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca 18:09
Как московские старшеклассники и студенты знакомятся с военной службой 17:55
Забившего до смерти прохожего в Москве петербуржца отправили в СИЗО 17:52
Комитет Госдумы поддержал проект об увеличении федеральной части списка на выборах 17:48
Краснов: В 2020 году заблокировано 10 тыс. сайтов с противоправным контентом 17:38
Суд в Москве вынес приговор членам экстремистского сообщества 17:37
Прокуроры подали иски о конфискации имущества чиновников в РФ на 74 млрд 17:29
НАТО проведет учения в Черном море 19-29 марта 17:25
Алексей Оверчук обсудил вопросы сотрудничества с Арменией 17:24
Глава ЕК: Решение по вакцине AstraZeneca будет объявлено 18 марта 17:20
Петербург попал в топ-3 самых фотогеничных городов мира 17:07
Путин принял участие в запуске Таласского золоторудного комбината в Киргизии 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов - о трансформации современного агентства в цифровой среде
Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов - о трансформации современного агентства в цифровой среде
17.03.2021 19:20
Рубрика: Власть

Следовать традиции

КС РФ оценит законность охоты для коренных народов
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 57(8408)
Конституционный суд РФ оценит, по каким признакам следует относить человека в коренным малым народностям. Соответствующий запрос направил Андрей Данилов из Мурманской области.

Данилов считает себя саами, это финно-угорский народ, который русские называли "лопари". Документально все подтверждено - в свидетельстве о рождении, где национальность отца тоже указана как саами, в военном билете, свидетельстве о заключении брака и свидетельствах о рождении детей. Сейчас Андрей Данилов живет в городе Оленегорске, но в выходные и во время отпуска старается вернуться к корням - рыбачит, собирает грибы и ягоды, занимается традиционными ремеслами. А вот с охотой у мужчины возникли сложности - в отметке "Охота в целях обеспечения традиционного образа жизни осуществляется свободно" ему отказали.

Фото: istock
Минприроды: Охотхозяйства России перейдут на финские технологии

- Судебные инстанции признали факт моей национальности, но указали, что я не имею права на искомые преференции, поскольку проживаю в городской благоустроенной квартире и имею основной источник дохода, не связанный с традиционным образом жизни, - указал Данилов своей жалобе.

Положения ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ" и ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" уже становились предметом рассмотрения КС РФ. Тогда суд разрешил охотникам из числа малых коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока добывать зверя на всех членов общины, а не только на тех, кто имеет статус охотника. Теперь получается, что положения закона не распространяются на представителей коренных малочисленных народов, проживающих вне мест традиционной хозяйственной деятельности. Такой подход, считает Данилов, противоречит положению Конституции РФ о равноправии и самоопределении народов. Кроме того, в его ситуации оказывается нарушенной статья 69 Основного Закона страны, которая гарантирует защиту государства для культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ, сохранение этнокультурного и языкового многообразия.

Конституция гарантирует защи-ту государства для культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ, сохранение этнокультурного и языкового многообразия

Получается, что в действующем законодательстве этническая принадлежность является первичным, но не самодостаточным условием для получения соответствующих гарантий. Главным противоречием Андрей Данилов считает разделение одного народа на "тундровых и городских". Такой подход противоречит в том числе и статье 19 Конституции РФ, то есть нарушает принцип равенства перед законом и судом.

- Достаточно очевидно, что начать вести традиционный образ жизни, заниматься традиционной хозяйственной деятельностью и промыслами до признания государством этого права в отношении конкурентного лица невозможно, - указывает он. - Такая детальность будет носить незаконный характер.

КС принял ситуацию к рассмотрению. О решении будет объявлено дополнительно.

Власть Право Права человека Судебная власть Конституционный суд

Главное сегодня

Путин поручил решить проблему необоснованного роста тарифов ЖКХ
Рябков оценил новые антироссийские санкции США
В Евросоюзе назвали российский "Спутник V" хорошим препаратом
Володин назвал слова Байдена о Путине истерикой от бессилия
В Крыму оценили призыв посла Украины к Берлину "вернуть" полуостров
Путин: Россия не будет искусственно удерживать своих граждан внутри страны
Неопытным инвесторам перестанут продавать сложные финпродукты