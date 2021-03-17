КС РФ оценит законность охоты для коренных народов

Конституционный суд РФ оценит, по каким признакам следует относить человека в коренным малым народностям. Соответствующий запрос направил Андрей Данилов из Мурманской области.

Данилов считает себя саами, это финно-угорский народ, который русские называли "лопари". Документально все подтверждено - в свидетельстве о рождении, где национальность отца тоже указана как саами, в военном билете, свидетельстве о заключении брака и свидетельствах о рождении детей. Сейчас Андрей Данилов живет в городе Оленегорске, но в выходные и во время отпуска старается вернуться к корням - рыбачит, собирает грибы и ягоды, занимается традиционными ремеслами. А вот с охотой у мужчины возникли сложности - в отметке "Охота в целях обеспечения традиционного образа жизни осуществляется свободно" ему отказали.

- Судебные инстанции признали факт моей национальности, но указали, что я не имею права на искомые преференции, поскольку проживаю в городской благоустроенной квартире и имею основной источник дохода, не связанный с традиционным образом жизни, - указал Данилов своей жалобе.

Положения ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ" и ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" уже становились предметом рассмотрения КС РФ. Тогда суд разрешил охотникам из числа малых коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока добывать зверя на всех членов общины, а не только на тех, кто имеет статус охотника. Теперь получается, что положения закона не распространяются на представителей коренных малочисленных народов, проживающих вне мест традиционной хозяйственной деятельности. Такой подход, считает Данилов, противоречит положению Конституции РФ о равноправии и самоопределении народов. Кроме того, в его ситуации оказывается нарушенной статья 69 Основного Закона страны, которая гарантирует защиту государства для культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ, сохранение этнокультурного и языкового многообразия.

Конституция гарантирует защи-ту государства для культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ, сохранение этнокультурного и языкового многообразия

Получается, что в действующем законодательстве этническая принадлежность является первичным, но не самодостаточным условием для получения соответствующих гарантий. Главным противоречием Андрей Данилов считает разделение одного народа на "тундровых и городских". Такой подход противоречит в том числе и статье 19 Конституции РФ, то есть нарушает принцип равенства перед законом и судом.

- Достаточно очевидно, что начать вести традиционный образ жизни, заниматься традиционной хозяйственной деятельностью и промыслами до признания государством этого права в отношении конкурентного лица невозможно, - указывает он. - Такая детальность будет носить незаконный характер.

КС принял ситуацию к рассмотрению. О решении будет объявлено дополнительно.