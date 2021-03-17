Куда недорого слетать по России весной

Путешествовать по России авиатранспортом этой весной еще можно по веcьма привлекательным ценам.

Перелеты внутри России по некоторым направлениям весной 2021 года подешевели в два раза по сравнению с 2019 годом. Сейчас особенно популярны эко-туры, походы в горы и поездки на курорты. Экскурсии в города пользуются меньшим спросом, потому, например, в Санкт-Петербурге туристов привлекают также доступными ценами в отелях. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Стоимость перелетов по некоторым направлениям по сравнению с 2019 годом снизилась почти в два раза, рассказали "Российской газете" представители сервисов по продаже авиабилетов. Пока авиакомпании стараются привлечь пассажиров, которые стали меньше путешествовать из-за пандемии. Но в дальнейшем цены будут понемногу расти как минимум до уровня 2019 года, считают эксперты.

Заметнее всего снизилась стоимость перелета из Москвы в Горно-Алтайск. Средний чек авиапутешествий в столицу республики в марте - апреле этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизился на 60% - с 13,6 тысячи рублей до 5,4 тысячи рублей, приводят данные аналитики сервиса Tutu.ru.

Из Москвы сейчас также выгоднее всего лететь в Екатеринбург. По данным сервиса Biletix, средний чек авиапутешествия на этом направлении весной этого года по сравнению с весной 2019 года снизился на 54% - с 7,1 тысячи рублей до 3,2 тысячи рублей. Привлекательным стал перелет в столицу Урала также из Санкт-Петербурга. Средний чек такого авиапутешествия снизился на 30%, сейчас улететь можно за 6 тысяч рублей. Подобные данные приводят и другие сервисы.

Подешевел перелет из Санкт-Петербурга в Сочи. По данным Biletix, средний чек снизился на 42%. Сейчас улететь поближе к морю можно за 6,5 тысячи рублей. Причем заметно подешевел перелет в Сочи также из Ростова-на-Дону. Средний чек снизился на 29% с 4 до 2,9 тысячи рублей.

Ощутимо подешевели авиабилеты из Москвы и в другой курортный город - Анапу. Средний чек, по данным Tutu.ru, снизился на 15%, с 6,5 тысячи рублей до 5,5 тысячи рублей. Подешевел на 30% перелет и в еще один популярный приморский город - Геленджик. Перелет сюда весной 2021 года обойдется в 6,4 тысячи, тогда как в 2019 году авиапутешествие стоило 9,5 тысячи рублей.

По данным сервиса Aviasales, на 3% подешевел также перелет из Москвы в Санкт-Петербург - сейчас средний чек авиапутешествия по этому маршруту составляет 4,4 тысячи рублей.

Кстати, Санкт-Петербург весной 2021 года стал привлекателен и с точки зрения стоимости отелей. Среди других направлений авиапутешествий ощутимо снизилась стоимость перелета из Москвы в Орск (-40%) с 8,1 тысячи рублей до 4,8 тысячи рублей.

Средний чек перелета из Москвы в Ульяновск и Магнитогорск снизился на 35%, а в Оренбург и Ижевск - на 33%. Сейчас авиабилеты в эти города можно купить в среднем за 4,5 тысячи рублей.

Перелеты из Москвы в Саратов и Воронеж подешевели на 24% и сейчас стоят около четырех тысяч рублей.

Из Санкт-Петербурга выгоднее всего лететь в Пермь, Ульяновск, Воронеж, Саратов. Средний чек по сравнению с 2019 годом снизился примерно на 40%, улететь можно за 3,5-4 тысячи рублей.

Есть и уже заметно подорожавшие направления. Прежде всего это самые популярные направления на Юг России. Например, стоимость авиаперелета весной 2021 года по сравнению с весной 2019 года из Москва в Сочи выросла на 21%, а из Москвы в Симферополь - на 27%. Авиапутешествие из Москвы в Минеральные Воды сейчас обойдется на 15% дороже, чем в 2019 году, а из Санкт-Петербурга в Симферополь - на 29% дороже.

Кстати

Для тела и души

Информационные партнеры "Российской газеты" проставляют свои акценты в туристической навигации. Так, РИА Калмыкия советует обратить внимание на оздоровительный отдых в Пятигорске. Приводятся такие расценки.

В санатории "Пятигорье", где лечат болезни сердечно-сосудистой системы, урологические заболевания, болезни опорно-двигательного аппарата, цены на отдых с лечением начинаются от 3000 рублей в сутки. "Ленинские скалы" - санаторно-медицинский комплекс, в котором лечат болезни опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, нервной системы и другие. Цены на отдых с лечением там начинаются от 1625 рублей в сутки. Санаторий им. Кирова - одна из старейших здравниц Пятигорска, лечит заболевания дыхательной системы, костно-мышечной и нервной систем, нарушения обмена веществ и заболевания эндокринной системы, болезни кожи и мочеполовые заболевания. Цены на отдых - от 3200 рублей в сутки. А "Новгородские ведомости" сообщают, что центр туризма Старой Руссы анонсировал однодневный авторский тур "Маленький город большого писателя" в рамках проекта "Старая Русса - город Достоевского". Маршрут тура предполагает посещение музея Достоевского, экскурсию по курорту "Старая Русса" и обед в местном ресторане блюдами, которые предпочитал сам писатель и персонажи его произведений. О стоимости тура пока не говорят, но есть надежда, что она окажется вполне демократичной.

Перелеты внутри России по некоторым направлениям весной 2021 года подешевели в два раза по сравнению с 2019 годом. Сейчас особенно популярны эко-туры, походы в горы и поездки на курорты. Экскурсии в города пользуются меньшим спросом, потому, например, в Санкт-Петербурге туристов привлекают также доступными ценами в отелях.