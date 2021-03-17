Кутепов вызван в сборную России по футболу на матчи отбора ЧМ-2022

Приглашение Кутепова, выступавшего на домашнем чемпионате мира в 2018 году в основном составе, вызвано тем, что игрок обороны немецкого клуба "Зандхаузен" Александр Жиров, вероятно, не сможет сыграть 30 марта с командой Словакии. Этот матч пройдет в Трнаве, и Жиров, как сообщил его клуб РФС, из-за введенных в Германии ограничений с высокой долей вероятности эту встречу пропустит. Поэтому обойма игроков сборной России на мартовском сборе увеличена на одного человека.

"РФС и тренерско-административный штаб национальной команды будут внимательно следить за ситуацией и в случае необходимости оперативно реагировать и вносить изменения в состав сборной", - говорится в сообщении.

В марте сборная России проведет три первых матча в отборочном турнире чемпионата мира: 24 и 30 марта в гостях со сборными Мальты и Словакии соответственно, а также 27 марта в Сочи с командой Словении.