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17.03.2021 12:55
Рубрика: Спорт

Кутепов вызван в сборную России по футболу на матчи отбора ЧМ-2022

Текст: Максим Домчев
Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов вызван в сборную России по футболу на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, которые состоятся в марте. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Фото: Александр Ступников/РИА Новости Фото: Александр Ступников/РИА Новости
Фото: Александр Ступников/РИА Новости

Приглашение Кутепова, выступавшего на домашнем чемпионате мира в 2018 году в основном составе, вызвано тем, что игрок обороны немецкого клуба "Зандхаузен" Александр Жиров, вероятно, не сможет сыграть 30 марта с командой Словакии. Этот матч пройдет в Трнаве, и Жиров, как сообщил его клуб РФС, из-за введенных в Германии ограничений с высокой долей вероятности эту встречу пропустит. Поэтому обойма игроков сборной России на мартовском сборе увеличена на одного человека.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Назван состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022

"РФС и тренерско-административный штаб национальной команды будут внимательно следить за ситуацией и в случае необходимости оперативно реагировать и вносить изменения в состав сборной", - говорится в сообщении.

В марте сборная России проведет три первых матча в отборочном турнире чемпионата мира: 24 и 30 марта в гостях со сборными Мальты и Словакии соответственно, а также 27 марта в Сочи с командой Словении.

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