Латвия возобновила авиасообщение с Россией

Латвия с 17 марта возобновила авиасообщение со странами, которые не входят в Европейский Союз, в том числе и с Россией. Такое решение ранее было принято правительством государства.

Как сообщил национальный авиаперевозчик Латвии - компания airBaltic, начать рейсы в Москву и Санкт-Петербург планируется с 28 марта.

Поскольку Россия еще не возобновила регулярное авиасообщение с Латвией, для туристов рейсы airBaltic недоступны.

Улететь в Латвию могут только граждане страны и иностранные граждане по уважительным причинам. К таким ситуациям относятся лечение, посещение похорон, работа, учеба, воссоединение семьи, транзит или сопровождение несовершеннолетних, а также возвращение на постоянное место жительства.

При этом для въезда в Латвию пассажиры должны предъявить отрицательный результат теста на COVID-19 и заполнить перед поездкой электронную анкету. Кроме того, при въезде в Латвию нужно иметь документы, подтверждающие необходимость поездки.

Международное авиасообщение было приостановлено в прошлом году из-за пандемии коронавирусной инфекции для предотвращения ее распространения.