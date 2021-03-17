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17.03.2021 14:11
Рубрика: Власть

Легендарные Т-34 снова пройдут по Красной площади 9 мая

Текст: Юрий Гаврилов
В среду стало известно, что подразделения Кантемировской дивизии, оснащенные легендарными танками Т-34, перебазируются на военный полигон Алабино. Там экипажи будут готовиться к торжественному прохождению по Красной площади на военном параде в честь 76-летия Победы.

"В апреле механики-водители приступят к первым тренировкам, в ходе которых отработают движение на скорости от 5 до 30 км/ч в различных режимах работы двигателей, выполнение поворотов, движение в составе колонн и в ряд", - сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Надо сказать, что эти "тридцать четверки" уже участвовали в параде 9 Мая 2020 года в Москве. Их также использовали в исторических реконструкциях боев Великой Отечественной, демонстрировали на форуме "Армия-2020" и прошлогодних Армейских международных играх. В принципе именно с такими целями два года назад в штат 13-го танкового полка 4-й гвардейской Кантемировской дивизии ввели батальон Т-34.

Однако "выставочными" эти машины при всем желании не назовешь. И не только потому, что в дивизии их гоняют по полигонам наравне с другими танками, а экипажи Т-34 участвуют в тактических занятиях, проводят боевые стрельбы. Строго говоря, эти "тридцать четверки" стоит называть "внуками" легендарных танков Великой Отечественной. У них даже маркировка говорит об относительно молодом возрасте - Т-34-85.

Данные танки в свое время собрали в Чехословакии из комплектующих, поставленных Уралвагонзаводом. Поэтому считать их советскими можно только условно. Долгое время они стояли на вооружении армии Лаоса и лишь два года назад, вскоре после визита в эту страну министра обороны РФ Сергея Шойгу, в качестве дара были переданы России. Всего - 30 машин в полностью исправном состоянии.. Сначала они прибыли во Владивосток. Затем их по железной дороге доставили в подмосковный Наро-Фоминск, где дислоцируется Кантемировская дивизия.

Фото: ВВО
На Дальнем Востоке началась подготовка к парадам Победы

Может возникнуть вопрос: почему в далеком Лаосе Т-34 сохранились, а на родине оказались раритетом. Объяснение простое. До начала 1990-х на базах хранения Вооруженных сил находились сотни, если не тысячи таких машин. Но в девяностые армия села на голодный паек, стало трудно содержать даже современную технику, а на хранение старого арсенала средств не оказалось вовсе. Началось массовое списание не только оставшихся "тридцатьчетверок", но и всей бронетехники, выпущенной позже, но уже не стоявшей на вооружении. По закону списанную технику требовалось немедленно демилитаризировать и утилизировать. Поскольку танковая сталь всегда в цене, утилизация Т-34-85 шла особенно активно.

Надо сказать спасибо Сергею Шойгу - он остановил варварское уничтожение отечественных военных раритетов и смог договориться с командованием вооруженных сил Лаоса о передаче России полностью боеготового танкового батальона Т-34-85. В Кантемировской дивизии для них подготовили специальное хранилище, экипажи этих танков прошли переобучение, и теперь батальон выполняет возложенные на него задачи.

Власть Безопасность Армия День Победы

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