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Рубрика: Власть

Проект высшей пробы

Лидеры России и Киргизии запустили Таласский золоторудный комбинат
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Столичный выпуск № 57(8408)
Лидеры России и Киргизии запустили Таласский золоторудный комбинат на киргизском месторождении Джеруй. Владимир Путин принял участие в церемонии по видеосвязи из Кремля и заявил, что проект станет символом успешного развития отношений двух стран.
Владимир Путин: Российские инвесторы помогут развитию Таласской области Киргизии. Фото: Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин: Российские инвесторы помогут развитию Таласской области Киргизии. Фото: Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин: Российские инвесторы помогут развитию Таласской области Киргизии. Фото: Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Это крупнейший российский инвестпроект в республике. Потенциальный уровень производства - пять тонн золота в год. Месторождение содержит почти 90 тонн золота и около 25 тонн серебра. Оно было открыто советскими геологами еще в 1968 году. Но золоторудный комбинат удалось построить только сейчас. Начало работы предприятия имеет важное значение для экономического сотрудничества и укрепления партнерских, союзнических отношений между Россией и Киргизией, заявил на церемонии Путин. Российские инвестиции составят порядка 600 млн долларов. Здесь будут самые передовые технологии и оборудование, соответствующие всем природоохранным нормам и стандартам.

Фото: Пресс-служба президента КР
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Комбинат обеспечен ресурсной базой для стабильной работы на годы вперед. Создается более тысячи рабочих мест, отметил президент России. Малые и средние предприятия Таласской области получат заказы на поставку товаров и услуг. Российские инвесторы нацелены оказывать серьезное финансовое содействие социальному развитию Таласской области, заверил Путин. Учрежден специальный фонд, куда ежегодно будет перечисляться до 2 млн долларов. Почти половина пойдет на социально значимые проекты в регионе, остальное - на льготное кредитование бизнеса. "Иными словами, деятельность нового золотодобывающего предприятия принесет существенные выгоды как для Таласской области, так и для всей экономики Кыргызстана в целом", - подчеркнул президент РФ.

Значительные доходы получит государственный бюджет республики, продолжил российский лидер. Комбинат уже перечислил в киргизскую казну 100 млн долларов за лицензию на использование месторождения "Джеруй". Затем налоговые платежи вырастут и составят примерно 70 млн долларов в год.

Это крупнейший российский инвестпроект в республике. Потенциальный уровень производства - пять тонн золота в год

Реализация этого важного совместного проекта станет символом успешного развития взаимовыгодного российско-киргизского партнерства и крепкой дружбы между народами двух стран, заключил Путин и поблагодарил Садыра Жапарова за то, что он совершил свой первый зарубежный визит именно в Москву. Президент России надеется, что совместные усилия по экономическому сотрудничеству и сотни миллионов долларов, которые и ранее были направлены на то, чтобы Киргизия стала полноправным членом ЕАЭС, будут и дальше способствовать реализации крупных, экономически выгодных для обеих сторон промышленных объектов.

Жапаров назвал запуск комбината долгожданным и важным для страны событием и поблагодарил российских инвесторов. Проект стратегически важен для республики и послужит успешным примером сотрудничества. "Сегодня Кыргызстан и Россию связывают особые отношения союзничества и дружбы", - сказал он. "Для нас весьма важно обеспечить инвесторам беспрепятственную работу", - заверил Жапаров, напомнив, что в числе первых подписал указы о защите собственности и поддержке предпринимателей, а также о реформировании горнодобывающей отрасли. Киргизия продолжит поддерживать подобные проекты, которые способствуют развитию экономики страны, заверил он. "Мы всегда рады приходу российских инвестиций на киргизский рынок", - заключил глава республики.

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