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17.03.2021 22:29
Рубрика: Спорт

"Локомотив" обыграл ЦСКА в первом матче четвертьфинала плей-офф КХЛ

Текст: Максим Домчев

Ярославский "Локомотив" и казанский "Ак Барс" выиграли стартовые матчи в четвертьфинальных сериях плей-офф КХЛ.

Фото: Егор Алеев / ТАСС
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"Локомотив" на выезде играл против победителя регулярного сезона - столичного ЦСКА. Матч получился упорным и на протяжении почти двух с половиной периодов командам никак не удавалось открыть счет в матче.

Но на 50-й минуте гости сумели провести результативную атаку и вернувшийся из-за океана Егор Коршков пробил голкипера армейцев. Вторая шайба побывала в воротах ЦСКА на 59-й минуте встречи. Ее автором стал Михаил Беляев.

Следующий матч пройдет в Москве 19 марта.

В другом матче сошлись принципиальные соперники - "Ак Барс" и "Салават Юлаев". Казанцы оказались сильнее - 4:1. В составе победителей отличились Патрис Кормье, Михаил Глухов, Дмитрий Воронков и Найджел Доус. У уфимцев шайбу забросил Владислав Картаев.

Второй матч серии также состоится 19 марта.

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