Матвиенко высказалась за регистрацию "Спутника V" в Евросоюзе

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" прошла проверку практикой, и есть все основания для ее регистрации в Евросоюзе, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Что касается нашей вакцины, безусловно, она имеет все основания быть зарегистрированной, потому что она была первой, она на практике апробирована многократно", - сказала она журналистам.

Глава Совфеда подчеркнула, что "уже миллионы людей привились этой вакциной, поэтому есть не только некие теоретические рассуждения, а есть убедительные доказательства, что она эффективна, абсолютно безопасна".

По словам Матвиенко, спрос на препарат с каждым днем растет, "многие главы государств звонят и просят прислать им вакцину "Спутник".

Москва пойдет навстречу зарубежным партнерам при условии обеспечения прививками собственных граждан. "Мы готовы не только вакцины направлять, но и наши технологии. Уже в ряде стран организовано производство вакцины, и в Европе пришло понимание, что главное - здоровье и жизнь граждан", - отметила Матвиенко.