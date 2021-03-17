МИД: РФ разрабатывает свой сертификат о вакцинации

В России разрабатывается собственный проект сертификата о вакцинации от коронавируса. Он будет на русском и английском языках. Об этом рассказали в МИД РФ.

Как передает РИА Новости, головным ведомством по реализации этих задач является Mинздрав, однако в межведомственной работе принимает участие и Министерство иностранных дел. На нем лежит ответственность за признание нового документа на международном уровне.

Как сообщили на Смоленской площади, в настоящее время "ведется разработка проекта сертификата вакцинации на русском и английском языках для лиц, привитых российскими вакцинами". "Далее последуют международные переговоры о свободном пересечении границ на основании указанного сертификата", - отметили в МИД РФ.

Российские эксперты принимают участие также в работе по созданию технических спецификаций для международного цифрового сертификата вакцинаций, которая ведется на площадке Всемирной организации здравоохранения.