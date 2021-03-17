МИД РФ выразил протест в связи с инцидентом в Киеве

Министерство иностранных дел России вызвало сегодня временного поверенного в делах Украины Василия Покотило и выразило ему решительный протест в связи с произошедшей накануне в Киеве провокационной акцией против российских дипломатов.

Как отметили на Смоленской площади, расклейка оскорбительных плакатов вблизи здания посольства и мест проживания его сотрудников является "очередным грубым нарушением Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года". Как напомнили в МИД, это международное соглашение обязывает принимающую сторону предотвращать любые попытки нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбления их достоинства, гарантировать безопасность, неприкосновенность и уважение дипломатического представителя другой страны.

"Потребовали от украинской стороны принять неотложные меры для проведения тщательного расследования случившегося и привлечения виновных к ответственности, а также не допускать впредь подобных акций и обеспечить условия для личной безопасности и неприкосновенности российских дипломатов на Украине", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, добавив, что посольство РФ со своей стороны также направило ноту протеста в МИД Украины.