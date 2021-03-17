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17.03.2021 23:35
Рубрика: Экономика

Минцифры разъяснило изменения в правилах обработки персональных данных

Текст: Ирина Алпатова
Государство усилит защиту прав граждан при обороте больших данных - операторы обработки данных будут запрашивать у граждан согласие на обезличивание их персональных данных и сообщать цели их использования. Об этом "РГ" сообщили в Минцифры.

Сейчас министерство дорабатывает поправки в закон "О персональных данных", которые прошли первое чтение в Госдуме. Министерство предлагает запрашивать у граждан согласие не только на сбор и обработку данных, но и на их обезличивание. Кроме того, гражданам будут сообщать цели, для которых их данные будут обрабатываться. Так люди будут знать, кто и где использует их обезличенные данные.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Минцифры: Сбор данных абонентов не нарушит тайну связи

Также, согласно изменениям, государство предоставит отечественным IT-компаниям доступ к обезличенным персональным данным из госинформсистем. Собранные дата-сеты позволят создавать технологии на основе искусственного интеллекта. "Отдельно предусмотрено, что эти компании не смогут накапливать данные в своих информсистемах", - говорят в Минцифре. При этом планируется, что органы власти будут получать обезличенные данные от операторов персональных данных исключительно для осуществления государственных функций".

Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры Закон "О персональных данных"

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