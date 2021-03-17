Минцифры: Сбор данных абонентов не нарушит тайну связи

Новости

"Локомотив" обыграл ЦСКА в первом матче четвертьфинала плей-офф КХЛ 22:29
Захарова назвала беспрецедентным приглашение посла из Вашингтона в Москву 22:14
Попова: Иммунитет после вакцинации не формируется у 10% привитых 22:12
"Зенит" обыграл в гостях ЦСКА в матче РПЛ 22:10
Греция объявила о готовности обеспечить туристов из РФ шенгенскими визами 21:50
Украина сорвала очередное заседание Контактной группы по Донбассу 21:31
Дзюба не забил пенальти в первом тайме матча ЦСКА - "Зенит" 21:06
Минобороны сообщило о вакцинации от коронавируса более 393 тысяч человек 20:57
Попова: Британский штамм COVID попал в Россию из ОАЭ и стран Европы 20:54
Христианским памятникам в Нагорном Карабахе обеспечат защиту 20:21
ЦИК РФ разъяснил порядок голосования для иностранцев с гражданством РФ 20:05
МИД: РФ разрабатывает свой сертификат о вакцинации 19:19
До Москвы долетели частицы пыльных бурь из других стран 19:08
Минобороны РФ опровергло взрыв торпед в Приморье 19:06
Акинфеев и Дзюба сыграют с первых минут в матче ЦСКА - "Зенит" 19:05
Среди ипотечников популярнее всего каркасные дома 18:56
Минстрой объединяет Фонд защиты дольщиков и Фонд ЖКХ 18:50
В Москве вымоют Триумфальную арку 18:43
В Госдуме оценили новые санкции США против России 18:29
Турчак назвал слова Байдена о Путине триумфом "политического маразма" США 18:27
Силуанов рассказал о расходах при расширении санкций на госдолг 18:27
В Крыму оценили призыв посла Украины к Берлину "вернуть" полуостров 18:20
Басманный суд арестовал спортивного функционера по делу о мошенничестве 18:11
ВОЗ рекомендовала продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca 18:09
Как московские старшеклассники и студенты знакомятся с военной службой 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов - о трансформации современного агентства в цифровой среде
Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов - о трансформации современного агентства в цифровой среде
17.03.2021 22:13
Рубрика: Экономика

Минцифры: Сбор данных абонентов не нарушит тайну связи

Текст: Ирина Алпатова
Операторы связи должны будут представлять Роскомнадзору персональные данные абонентов - ФИО, паспортные данные, ИНН, а также информацию о дате и времени оказания услуг, о видах соединений, о факте передачи голосовой информации и так далее.
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Такой проект постановления правительства Минцифры разместило на портале проектов правовых актов.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Минцифры расширит правила предустановки российского софта

Новые меры не нарушат тайну связи, успокоили в Минцифры. "Тайна связи будет соблюдена. Содержимое сообщений, звонков абонентов операторы не будут предоставлять Роскомнадзору", - сказали в пресс-службе ведомства.

Разработка закона вызвана ростом серых сим-карт. По данным министерства, в России тысячи граждан становятся жертвами мошенников, которые используют чужие сим-карты, в том числе корпоративные, зарегистрированные на чужие паспортные данные. Применение норм закона позволит навести порядок на рынке "серых" сим-карт и снизить количество случаев мошенничеств.

Роскомнадзор будет мониторить, как операторы связи проверяют достоверность сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента-юрлица. Ведомство сможет блокировать корпоративные сим-карты, подлинность владельцев которых не будет подтверждена.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры Закон "О персональных данных"

Главное сегодня

Посла России в США пригласили в Москву на консультации
Попова: Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется
Рябков оценил новые антироссийские санкции США
Володин назвал слова Байдена о Путине истерикой от бессилия
В Крыму оценили призыв посла Украины к Берлину "вернуть" полуостров
Кого коснутся новые правила досрочного выхода на пенсию
Ищущим работу гражданам предоставят специальные выплаты