Минцифры: Сбор данных абонентов не нарушит тайну связи

Операторы связи должны будут представлять Роскомнадзору персональные данные абонентов - ФИО, паспортные данные, ИНН, а также информацию о дате и времени оказания услуг, о видах соединений, о факте передачи голосовой информации и так далее.

Такой проект постановления правительства Минцифры разместило на портале проектов правовых актов.

Новые меры не нарушат тайну связи, успокоили в Минцифры. "Тайна связи будет соблюдена. Содержимое сообщений, звонков абонентов операторы не будут предоставлять Роскомнадзору", - сказали в пресс-службе ведомства.

Разработка закона вызвана ростом серых сим-карт. По данным министерства, в России тысячи граждан становятся жертвами мошенников, которые используют чужие сим-карты, в том числе корпоративные, зарегистрированные на чужие паспортные данные. Применение норм закона позволит навести порядок на рынке "серых" сим-карт и снизить количество случаев мошенничеств.

Роскомнадзор будет мониторить, как операторы связи проверяют достоверность сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента-юрлица. Ведомство сможет блокировать корпоративные сим-карты, подлинность владельцев которых не будет подтверждена.