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17.03.2021 20:57
Рубрика: Власть

Минобороны сообщило о вакцинации от коронавируса более 393 тысяч человек

Текст: Юрий Гаврилов

Оборонное ведомство представило последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно статистике, опубликованной в специальном бюллетене на сайте ведомства, добровольную вакцинацию первым компонентом "Спутник V" прошли уже более 393 тыс. военнослужащих.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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По данным ведомства, только за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 28 военных. А общее количество солдат и офицеров, которые начиная с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 31 803 человек.

По сведениям на вечер 17 марта, в Вооруженных силах после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на COVID-19 сняли с медицинского контроля 110 704 военнослужащих.

В то же время на контроле у врачей сейчас находятся 560 военных. Это меньше, чем было в минувший вторник и несколькими днями ранее. У этих военнослужащих диагностировали опасную инфекцию. 373 таких пациента лежат в военных госпиталях. Двое пребывают в гражданских больницах и клиниках. Еще 185 человек лечатся на дому.

Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Больных в тяжелом состоянии нет. В состоянии средней тяжести - 2 человека. Остальные - без симптомов заболевания, говорится в бюллетене.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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Там отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, помощь там оказали 17 712 пациентам, 6 345 из которых - гражданские. Всех их обеспечили необходимым лечением в стационарных условиях, а после выздоровления выписали.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

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