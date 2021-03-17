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17.03.2021 12:53
Рубрика: Экономика

Минсельхоз предложил зафиксировать цены на минудобрения до 1 июля

Текст: Татьяна Карабут

Для стабилизации цен на минеральные удобрения Минсельхоз разрабатывает меры для системной защиты внутреннего рынка. При этом дефицита минудобрений для проведения весенне-полевых работ не прогнозируется, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании аграрного комитета Госдумы 17 марта.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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По его словам, сейчас аграриям еще необходимо закупить еще 1,2 млн тонн удобрений для проведения весенне-полевых работ. Всего, по предварительным расчетам, удобрений в 2021 году будет на 0,5 млн тонн больше уровня 2020 года и составит 4,5 млн тонн.

Дмитрий Патрушев напомнил, что сейчас наблюдается рост цен на отдельные виды удобрений. Росстат по итогам прошлого года фиксировал рост цен у производителей, и по ряду позиций оно было весьма существенным - от 11 до 41% рост. Средняя цена на отдельные виды удобрений с начала года еще выросла от 10 до 20%.

Ранее на заседании правительства 11 марта Дмитрий Патрушев предложил зафиксировать цены на минудобрения. Рассчитывать справедливую цену на минудобрения министр предлагает по формуле: средний уровень цен 2019 года плюс прогнозируемый уровень инфляции на 2021 год.

Минсельхоз уже разработал проект постановления, который предусматривает заключение соглашений между Минпромторгом, Минсельхозом и производителями минудобрений о снижении и поддержании цен на минеральные удобрения для продажи их отечественным аграриям. Это "позволит стабилизировать цены на минеральные удобрения на внутреннем рынке для штатного проведения аграриями весенних полевых работ в Российской Федерации в 2021 году", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предполагается, что постановление вступит в силу со дня его подписания и будет действовать до 1 июля 2021 года.

По данным Росстата, в прошлом году российские аграрии внесли 3,1 млн тонн (в действующем веществе) минудобрений, на 14,8% больше, чем в 2019 году. По данным Российской ассоциации производителей удобрений, в 2020 году поставки удобрений на внутренний рынок выросли на 20% - до 11,5 млн тонн (в физическом весе).

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