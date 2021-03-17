Минсельхоз предложил зафиксировать цены на минудобрения до 1 июля

Для стабилизации цен на минеральные удобрения Минсельхоз разрабатывает меры для системной защиты внутреннего рынка. При этом дефицита минудобрений для проведения весенне-полевых работ не прогнозируется, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании аграрного комитета Госдумы 17 марта.

По его словам, сейчас аграриям еще необходимо закупить еще 1,2 млн тонн удобрений для проведения весенне-полевых работ. Всего, по предварительным расчетам, удобрений в 2021 году будет на 0,5 млн тонн больше уровня 2020 года и составит 4,5 млн тонн.

Дмитрий Патрушев напомнил, что сейчас наблюдается рост цен на отдельные виды удобрений. Росстат по итогам прошлого года фиксировал рост цен у производителей, и по ряду позиций оно было весьма существенным - от 11 до 41% рост. Средняя цена на отдельные виды удобрений с начала года еще выросла от 10 до 20%.

Ранее на заседании правительства 11 марта Дмитрий Патрушев предложил зафиксировать цены на минудобрения. Рассчитывать справедливую цену на минудобрения министр предлагает по формуле: средний уровень цен 2019 года плюс прогнозируемый уровень инфляции на 2021 год.

Минсельхоз уже разработал проект постановления, который предусматривает заключение соглашений между Минпромторгом, Минсельхозом и производителями минудобрений о снижении и поддержании цен на минеральные удобрения для продажи их отечественным аграриям. Это "позволит стабилизировать цены на минеральные удобрения на внутреннем рынке для штатного проведения аграриями весенних полевых работ в Российской Федерации в 2021 году", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предполагается, что постановление вступит в силу со дня его подписания и будет действовать до 1 июля 2021 года.

По данным Росстата, в прошлом году российские аграрии внесли 3,1 млн тонн (в действующем веществе) минудобрений, на 14,8% больше, чем в 2019 году. По данным Российской ассоциации производителей удобрений, в 2020 году поставки удобрений на внутренний рынок выросли на 20% - до 11,5 млн тонн (в физическом весе).