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Текст:   Марина Трубилина 
18:50 17.03.2021

Минстрой объединяет Фонд защиты дольщиков и Фонд ЖКХ

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Минстрой предложил объединить Фонды дольщиков и ЖКХ в Фонд развития территорий. Об этом говорится в разработанном ведомством законопроекте.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Фонд развития территорий предполагается создать как новую публично-правовую компанию путем реорганизации Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Фонд развития территорий станет правопреемником ныне действующих фондов и возьмет на себя их функции.

Слияние юридических лиц целесообразно осуществлять с начала очередного года, указывается в пояснительной записке к законопроекту, поэтому закон, в случае его принятия, вступит в силу с января 2022 года.

Новый фонд будет заниматься созданием безопасных и благоприятных условий проживания, стимулированием реформирования ЖКХ, формированием эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрением ресурсосберегающих технологий. Среди целей его создания также - устойчивое сокращение непригодного для проживания жилья, защита прав граждан - участников строительства (в том числе участников долевого строительства, членов жилищно-строительных кооперативов, имеющих требования о передаче жилых помещений, машино-мест, нежилых помещений), просвещение граждан в сфере ЖКХ, содействие в подготовке кадров для этой отрасли.