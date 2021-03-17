Минстрой объединяет Фонд защиты дольщиков и Фонд ЖКХ

Минстрой предложил объединить Фонды дольщиков и ЖКХ в Фонд развития территорий. Об этом говорится в разработанном ведомством законопроекте.

Фонд развития территорий предполагается создать как новую публично-правовую компанию путем реорганизации Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Фонд развития территорий станет правопреемником ныне действующих фондов и возьмет на себя их функции.

Слияние юридических лиц целесообразно осуществлять с начала очередного года, указывается в пояснительной записке к законопроекту, поэтому закон, в случае его принятия, вступит в силу с января 2022 года.

Новый фонд будет заниматься созданием безопасных и благоприятных условий проживания, стимулированием реформирования ЖКХ, формированием эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрением ресурсосберегающих технологий. Среди целей его создания также - устойчивое сокращение непригодного для проживания жилья, защита прав граждан - участников строительства (в том числе участников долевого строительства, членов жилищно-строительных кооперативов, имеющих требования о передаче жилых помещений, машино-мест, нежилых помещений), просвещение граждан в сфере ЖКХ, содействие в подготовке кадров для этой отрасли.