Мошенники придумали новый способ обмана банковских клиентов

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана клиентов российских банков. Схема заключается в повторных звонках злоумышленников, которые ссылаются на свой предыдущий звонок.

Новшество схемы заключается в том, что преступники звонят людям, которые ранее не попались на их уловку. Во время нового звонка клиенту подробно рассказывают о предыдущем звонке, втираясь, тем самым, в доверие.

Во время повторного звонка преступник говорит потенциальной жертве о "взломе" личного кабинета мобильного оператора, что якобы стало причиной сбоя смс-оповещения от банка о попытках денежного перевода. Для решения проблемы предлагается назвать код снятия переадресации смс-сообщений.

"В действительности же таким образом мошенники пытаются сбросить действующий пароль от личного кабинета, а наличие кода позволит им получить доступ к управлению функцией переадресации сообщений абонента", - рассказал "Известиям" начальник отдела по противодействию мошенничеству IT-компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.