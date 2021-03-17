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17.03.2021 09:23
Рубрика: Экономика

Мошенники придумали новый способ обмана банковских клиентов

Текст: Василий Кошкин
Телефонные мошенники придумали новый способ обмана клиентов российских банков. Схема заключается в повторных звонках злоумышленников, которые ссылаются на свой предыдущий звонок.

Новшество схемы заключается в том, что преступники звонят людям, которые ранее не попались на их уловку. Во время нового звонка клиенту подробно рассказывают о предыдущем звонке, втираясь, тем самым, в доверие.

Фото: istockphoto
Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

Во время повторного звонка преступник говорит потенциальной жертве о "взломе" личного кабинета мобильного оператора, что якобы стало причиной сбоя смс-оповещения от банка о попытках денежного перевода. Для решения проблемы предлагается назвать код снятия переадресации смс-сообщений.

"В действительности же таким образом мошенники пытаются сбросить действующий пароль от личного кабинета, а наличие кода позволит им получить доступ к управлению функцией переадресации сообщений абонента", - рассказал "Известиям" начальник отдела по противодействию мошенничеству IT-компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.

Экономика Финансы Банки Происшествия Правосудие Охрана порядка

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