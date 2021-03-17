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17.03.2021 21:11
Рубрика: Власть

Москва вызвала посла РФ в США для консультаций

Текст: Юрий Когалов

Российская сторона вызвала своего посла в США Анатолия Антонова на консультации. Как сообщили в МИД РФ, необходимо проанализировать состояние и перспективы отношений с США.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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"Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды президента Джозефа Байдена получается, а что не очень", - отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, сейчас главное - определить, как можно выправить отношения между Россией и США, заведенные Вашингтоном в тупик. "Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", - добавила Захарова.

Стоит отметить, что о вызове посла для консультаций стало известно после того, как Байден заявил о якобы имевших место попытках вмешательства Москвы в американские выборы.

Об этих попытках говорится докладе разведки США, однако, как обратили внимание в Москве, в нет никаких доказательств, подтверждающих эти обвинения. "Это очередная порция лжи и дезинформации, фейков", - заявила ранее Захарова, комментируя содержание доклада. "Такое впечатление, что подобным документом американские спецслужбы хотят просто оправдать свое существование и те колоссальные бюджеты, которые выделяются на их работу", - добавила она.

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