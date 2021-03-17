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Рубрика: Культура

На платформе "Смотрим" появились фильмы, доступ к которым ограничил YouTube

Текст: Сусанна Альперина

Интернет-платформа "Смотрим" холдинга ВГТРК оперативно отреагировала на ограничение YouTube некоторых российских фильмов. Ее сотрудниками сформирована специальная подборка документальных картин, в частности, тех, доступ к которым был ограничен. Так, в нее вошли ленты ВГТРК "Крым. Путь на Родину" и "Беслан" - те самые, к которым зарубежный видеохостинг применил санкции. Также в подборку, которую можно смотреть бесплатно и без ограничений, вошли картины "Великая неизвестная война", "Мюнхенский сговор. Приглашение в ад", "Панфиловцы. Легенда и быль", "Земля Айлана Курди", "Великая русская революция", "Варшавский договор. Рассекреченные страницы", "Волынь-43. Геноцид во "Славу Украине", "Муссолини. Закат" и другие проекты.
Выходит фильм, снятый по мотивам известной статьи Юрия Роста

Напомним, что 16 марта видеосервис YouTube ограничил доступ к документальному фильму "Ржев. 500 дней в огне". Ранее схожая судьба постигла ленты специального корреспондента ВГТРК Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину", который был опубликован на платформе в 2015 году, но ограничения были введены лишь сейчас, и картина Александра Рогаткина "Беслан", которая подверглась подобным санкциям в сентябре 2020 года. Андрей Кондрашов специально для "РГ" комментировал ограничения. В частности, он и говорил о том, что как альтернатива, у нас есть платформа "Смотрим".

Что касается видеосервиса YouTube, он ввел ограничения для нескольких документальных фильмов, поскольку в них якобы есть сцены насилия, неприемлемые для некоторых пользователей. Поэтому теперь ленты могут увидеть только люди старше 18 лет и имеющие учетную запись на сервисе. Также фильмы, к которым ограничили доступ, исчезли из рекомендаций видеохостинга.

Справка "РГ"

Платформа "Смотрим" объединяет контент всех активов ВГТРК - крупнейшей в России вещательной корпорации: федеральные телеканалы "Россия", "Россия 24", "Россия Культура", региональное вещание 79 филиалов по всей стране, радиостанции "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио Культура".

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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