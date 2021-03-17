Национальных медицинских исследовательских центров стало больше

Почти 60 тысяч консультаций и консилиумов с применением телемедицинских технологий для врачей в регионах провели в прошлом году национальные медицинские исследовательские центры в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Это в 1,5 раза больше запланированного, рассказала "Российской газете" руководитель коммуникационного сопровождения нацпроекта "Здравоохранение" в АНО "Национальные приоритеты" Наталия Дарбинян.

В Минздраве пояснили, что это - головные методологические медучреждения, которые представлены по разным профилям. С 2021 года добавились НМИЦ пульмонологии, неврологии и организации здравоохранения. Всего сегодня работают 42 национальных медицинских исследовательских центра. В ведомстве подчеркнули, что клинические рекомендации по лечению пациентов с различными заболеваниями разрабатывают эксперты НМИЦ.

Также в них проводятся многие уникальные операции. Как рассказали в АНО "Национальные приоритеты", НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева выполняет анатомические операции собственными тканями пациента, в том числе на лице. В Ставропольском краевом онкологическом диспансере благодаря оборудованию, поставленному в рамках нацпроекта "Здравоохранение", пациентам проводят операции, при которых точность введения иглы для завязывания узлов составляет десятые доли миллиметра. Эту хирургию называют экстремальной.

Благодаря развитию сети национальных медицинских исследовательских центров и поставкам нового оборудования многие уникальные операции стали проводиться и в регионах.