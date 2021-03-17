НАТО проведет учения в Черном море 19-29 марта

Североатлантический альянс проведет учения в Черном море 19-29 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб ВМС Румынии.

Отмечается, что в маневрах Sea Shield 21 примут участие более 2,4 тысячи военных, 18 боевых кораблей и 10 самолетов из восьми стран: Болгарии, Греции, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США и Турции. Учения должны проверить степень готовности к взаимодействию ВМС Румынии с другими членами-членами НАТО.

Стоит отметить, что буквально накануне в Черном море прошли другие учения НАТО - совместные с ВМС Украины. В ходе маневров отрабатывалось взаимодействия между ВМС Украины, Турции, Румынии и Испании. А до этого, в конце февраля - начале марта, в учениях Poseidon 21 в Черном море принимали участие шесть членов альянса: Франция, Греция, Румыния, Испания, США и Турция (Болгария отказалась от них из-за вспышки коронавируса на двух кораблях).