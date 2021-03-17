Новости

В Крыму оценили призыв посла Украины к Берлину "вернуть" полуостров 18:20
Басманный суд арестовал спортивного функционера по делу о мошенничестве 18:11
ВОЗ рекомендовала продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca 18:09
Как московские старшеклассники и студенты знакомятся с военной службой 17:55
Забившего до смерти прохожего в Москве петербуржца отправили в СИЗО 17:52
Комитет Госдумы поддержал проект об увеличении федеральной части списка на выборах 17:48
Краснов: В 2020 году заблокировано 10 тыс. сайтов с противоправным контентом 17:38
Суд в Москве вынес приговор членам экстремистского сообщества 17:37
Прокуроры подали иски о конфискации имущества чиновников в РФ на 74 млрд 17:29
НАТО проведет учения в Черном море 19-29 марта 17:25
Алексей Оверчук обсудил вопросы сотрудничества с Арменией 17:24
Глава ЕК: Решение по вакцине AstraZeneca будет объявлено 18 марта 17:20
Петербург попал в топ-3 самых фотогеничных городов мира 17:07
Путин принял участие в запуске Таласского золоторудного комбината в Киргизии 16:58
Путин поручил Генпрокуратуре серьезно заняться борьбой с коррупцией 16:51
Вратарь сборной РФ и "Краснодара" Сафонов вернулся к тренировкам 16:49
Туристам предложат железнодорожные круизы в Крым 16:48
Посол Украины снова напомнил ФРГ о "моральном долге" 16:37
ФАС начала внеплановые проверки производителей куриного мяса и яиц 16:36
Более 90 процентов бюджетных мест получат региональные вузы 16:36
Краснов: По нацпроектам предотвращены картельные сговоры на 7 млрд рублей 16:35
Уголовное дело на певца Тиму Белорусских передано в суд 16:29
Участок "оранжевой" линии метро закроют на две недели 16:09
Вяльбе сравнила невесту лыжника Большунова с женой декабриста 15:57
Путин потребовал пресечь вывод из РФ цифровых финансовых активов 15:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Авиасалон МАКС пройдет в Жуковском с 20 по 25 июля
Авиасалон МАКС пройдет в Жуковском с 20 по 25 июля
17.03.2021 17:25
Рубрика: В мире

НАТО проведет учения в Черном море 19-29 марта

Текст: Юрий Когалов

Североатлантический альянс проведет учения в Черном море 19-29 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб ВМС Румынии.

Фрегат НАТО зашел в Черное море

Отмечается, что в маневрах Sea Shield 21 примут участие более 2,4 тысячи военных, 18 боевых кораблей и 10 самолетов из восьми стран: Болгарии, Греции, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США и Турции. Учения должны проверить степень готовности к взаимодействию ВМС Румынии с другими членами-членами НАТО.

Стоит отметить, что буквально накануне в Черном море прошли другие учения НАТО - совместные с ВМС Украины. В ходе маневров отрабатывалось взаимодействия между ВМС Украины, Турции, Румынии и Испании. А до этого, в конце февраля - начале марта, в учениях Poseidon 21 в Черном море принимали участие шесть членов альянса: Франция, Греция, Румыния, Испания, США и Турция (Болгария отказалась от них из-за вспышки коронавируса на двух кораблях).

В мире Европа Болгария В мире Европа Греция В мире Европа Испания В мире Европа Нидерланды В мире Европа Польша Международные организации НАТО

Главное сегодня

Путин поручил решить проблему необоснованного роста тарифов ЖКХ
В Евросоюзе назвали российский "Спутник V" хорошим препаратом
Германия попыталась отговорить США от санкций против "Северного потока-2"
МИД РФ выразил протест в связи с инцидентом в Киеве
Глава ЕК: Решение по вакцине AstraZeneca будет объявлено 18 марта
Что британцы и пресса думают об интервью принца Гарри и Меган Маркл
Эксперты заговорили о необычной активности вице-президента США