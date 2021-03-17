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17.03.2021 08:10
Рубрика: Общество

Назван фактор, повышающий риск смерти от COVID-19 почти в четыре раза

Текст: Оксана Грибанова

Исследователи из Университета Лестера заявили, что риск летального исхода из-за коронавируса у людей, которые медленно ходят, почти в четыре раза выше, чем у тех, кто предпочитает быстрый темп ходьбы.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Сообщается, что выводы были сделаны на основе анализа данных более 412 тысяч людей в возрасте от 40 до 69 лет. В рамках работы была изучена связь темпа ходьбы у людей с коронавирусом и его последствиями, передает РИА Новости со ссылкой на The Daily Mail.

Как оказалось, те, кто отличался медленным темпом ходьбы, умирали от коронавируса в 3,75 раза чаще. Причем высокий риск развития тяжелой формы коронавируса был высоким и у людей с нормальным весом, если они предпочитали медленный темп ходьбы. По сравнению с теми, кто имел избыточную массу тела, но при этом ходил быстрым шагом.

Наука Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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