Названы регионы, в которых пандемия работе не помеха

Интернет-портал "Работа в России" назвал регионы-лидеры по числу вакантных рабочих мест - это Москва, Подмосковье и Красноярский край. Такую информацию сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.

Ведомство подчеркивает, что "Работа в России" - это федеральная государственная информационная система о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в работниках, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах, ищущих работу. В настоящий момент на портале размещена информация о более 1,5 миллиона вакантных рабочих местах по всей стране.

"Наибольшее число вакансий предлагают работодатели Москвы, Московской области и Красноярского края, а также Приморский край и Ростовская область", - рассказал заместитель руководителя Роструда Денис Васильев, слова которого приводит пресс-служба ведомства. Уже сегодня в Москве соискателям доступно более 137 тысяч вакантных рабочих мест, около 68 тысяч рабочих мест в Подмосковье и 65 тысяч в Красноярском крае. Приморский край сообщает о 60 тысяч вакантных рабочих мест, Ростовская область - 52 тысячи рабочих мест.

Далее идут Нижегородская, Амурская области и Татарстан, где открыты примерно по 47 тысяч вакансий. Замыкают десятку регионов с наибольшим числом вакансий Краснодарский край (около 44 тысяч вакансий) и Санкт-Петербург, где работодателям требуются более 38 тысяч различных специалистов.