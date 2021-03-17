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Рубрика: Экономика

Названы регионы, в которых пандемия работе не помеха

Текст: Александр Проценко

Интернет-портал "Работа в России" назвал регионы-лидеры по числу вакантных рабочих мест - это Москва, Подмосковье и Красноярский край. Такую информацию сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Ведомство подчеркивает, что "Работа в России" - это федеральная государственная информационная система о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в работниках, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах, ищущих работу. В настоящий момент на портале размещена информация о более 1,5 миллиона вакантных рабочих местах по всей стране.

"Наибольшее число вакансий предлагают работодатели Москвы, Московской области и Красноярского края, а также Приморский край и Ростовская область", - рассказал заместитель руководителя Роструда Денис Васильев, слова которого приводит пресс-служба ведомства. Уже сегодня в Москве соискателям доступно более 137 тысяч вакантных рабочих мест, около 68 тысяч рабочих мест в Подмосковье и 65 тысяч в Красноярском крае. Приморский край сообщает о 60 тысяч вакантных рабочих мест, Ростовская область - 52 тысячи рабочих мест.

Далее идут Нижегородская, Амурская области и Татарстан, где открыты примерно по 47 тысяч вакансий. Замыкают десятку регионов с наибольшим числом вакансий Краснодарский край (около 44 тысяч вакансий) и Санкт-Петербург, где работодателям требуются более 38 тысяч различных специалистов.

В регионах Экономика Работа Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Роструд Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Столица СФО Красноярский край ДФО Приморский край ЮФО Ростовская область ЦФО Москва ЦФО Московская область

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