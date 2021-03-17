Неизвестный устроил стрельбу в трех спа-салонах Джорджии

Семь человек погибли, еще двое пострадали при стрельбе в трех разных спа-салонах американского штата Джорджия. Об этом сообщает телеканал FOX5.

"Первый инцидент произошел в округе Чероки, когда неизвестный вошел в спа-салон и открыл огонь. Погибли трое, еще двое получили ранения", - приводит подробности РИА Новости.

Позже полиция Атланты получила вызов из-за стрельбы в двух расположенных рядом спа-салонах. Согласно данным полиции, при стрельбе в первом салоне погибли три женщины, еще одна погибла при стрельбе во втором салоне.

Подозреваемый пока не задержан. На данный момент также неизвестно, связаны ли все эти инциденты, предает телеканал.