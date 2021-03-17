Nokia сократит 10 тысяч рабочих мест

Компания Nokia планирует сократить до 10 тысяч рабочих мест в течение двух следующих лет. Об этом сообщает финский информационный портал Yle.

За счет в том числе массовых сокращений компания рассчитывает добиться экономии в размере 600 миллионов евро к концу 2023 года.

Отмечается, что в настоящее время в Nokia работает более 90 тысяч человек. Сокращения будут происходить в зависимости от ситуации на рынке.

По данным руководства компании, в Финляндии общее число рабочих мест скорее вырастет, так как сеть 5G требует трудоустройства новых специалистов. Поэтому, как считают специалисты, сокращенные сотрудники должны довольно быстро найти себе работу по профилю.