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Текст:   Марина Трубилина 
14:15 17.03.2021

Около 900 обманутых дольщиков получат квартиры или компенсации

Порядка 900 обманутых дольщиков получат квартиры или компенсации. Такое решение принял наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Совет рассмотрел ситуацию с проблемными жилыми комплексами в шести регионах страны - Пермском крае, Свердловской, Ленинградской, Брянской, Томской областях и Чувашии.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Дольщики 11 домов в Подмосковье получат денежные компенсации вместо квартир

"317 граждан получат достроенное жилье. 577 гражданам будет выплачена компенсация по рыночной стоимости, что позволит вложить эти средства в покупку квартиры у добросовестного застройщика", - рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Приняли решение в отношении девяти домов семи застройщиков. Строительство трех домов будет завершено, по шести домам будут выплачены компенсации. Ближайшие выплаты уже назначены на конец марта. Информация будет опубликована на сайте фонда", - сообщил гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев.

На восстановление прав дольщиков будет направлено 1,917 млрд рублей, из них 781 млн - на завершение строительства, а 1,136 млрд - на компенсации.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В Краснодарском крае компенсации или квартиры ждут 15 тысяч дольщиков

Будет завершено строительство двух домов застройщика ЖСК "Триумф. Квартал 2. Вторая очередь" (Пермский край) и одного дома застройщика ООО "СУ-1" (Свердловская область).

Компенсации получат дольщики из Ленинградской (застройщик - ООО "Квартал"), Брянской (ООО СКФ "Комфорт"), Томской (ЖСК "Нефтяная, 3") областей, Пермского края (один дом ЖСК "Триумф. Квартал 2"), Чувашии (ООО "Фирма Три Асс") и Свердловской области (дом ООО "СУ-1").