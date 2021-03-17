Определена дата проведения саммита ЕАЭС

Согласована дата встречи в Нур-Султане президентов Евразийского экономического союза. Об этом сообщила в среду на брифинге помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина, уточнив, что она намечена на 21 мая, когда в столице Казахстана состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств.

Комментируя основные пункты повести предстоящего саммита, она дала понять, что "планируется рассмотреть вопросы функционирования единого рынка услуг, доклад о состоянии конкуренции на трансграничных рынках, торгово-экономическом сотрудничестве с основными партнерами союза и другие".

Кроме того, к заседанию Высшего Евразийского экономического совета планируется приурочить Евразийский экономический форум. "Формат его проведения в настоящее время прорабатывается", - добавила помощник председателя коллегии.

Что касается заседания Евразийского межправительственного совета, пояснила она, то оно запланировано на 30 апреля в Казани. В его повестку "планируется включить стратегический документ в сфере промышленной политики ЕАЭС - основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года, дорожную карту по обеспечению свободного перемещения органической сельхозпродукции в ЕАЭС и другие", - проинформировала Малкина.