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16.03.2021 22:45
Рубрика: Общество

Экзамен по вирусу

Опыт пандемии должен изменить программы обучения медперсонала
Текст: Татьяна Батенёва
Российская газета - Спецвыпуск № 55(8406)
Пандемия коронавируса нового типа стала серьезным экзаменом для всех медицинских работников страны. И выявила немалые пробелы в их подготовке к подобным экстренным ситуациям.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

О том, какие изменения необходимо внести в подготовку врачей и медперсонала в целом, "РГ" рассказал заведующий кафедрой Сеченовского университета, главный внештатный эксперт врач-эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

Как влияли эпидемии на экономику

Николай Иванович, нехватку каких знаний и навыков проявила пандемия? COVID-19?

Николай Брико: Благодаря плановой вакцинации, эффективной противоэпидемической системе, мы долго находились в условиях эпидемического благополучия. В каждой медицинской организации была отработана система противоэпидемических мер в случае поступления пациента, подозрительного на инфекцию. Пандемическое распространение вируса SARS-CoV-2 привело не к единичному, а массовому поступлению инфекционных больных и потребовало в кратчайшие сроки перехода на режим, обеспечивающий эпидбезопасность. Этот режим никогда раньше не вводился в медицинских организациях, оказывающих помощь неинфекционным больным. Безусловно, это потребовало от медицинских работников навыков работы, которыми хорошо владеют специалисты инфекционного профиля, но которые в практике работы подразделений неинфекционного профиля были востребованы гораздо реже.

Выявились пробелы знаний в области организации противоэпидемической работы в условиях чрезвычайной ситуации эпидемиологического характера, требований по использованию средств индивидуальной защиты. Эта ситуация была закономерной, так как на изучение эпидемиологии в медицинских вузах для студентов, обучающихся по клиническим специальностям, выделено всего три кредита, которых явно недостаточно для изучения всех аспектов эпидемиологии. Понадобились знания организации изоляционных мер, создания "красных" и "зеленых" зон, шлюзов, особенностей организации работы вахтовым методом, навыки работы в зонах с разной эпидемиологической опасностью, правильного использования средств индивидуальной защиты - например, костюма биологической защиты, в том числе и при оказании реанимационных мероприятий. Эти пробелы в знаниях и навыках были устранены в кратчайшие сроки.

Как была организована дополнительная подготовка, сколько врачей и среднего персонала прошли ее?

Николай Брико: Были использованы все возможные методы обучения:

- непрерывное медицинское образование (НМО) на 36-часовых циклах усовершенствования в удаленном режиме;

- семинары по отдельным актуальным вопросам в режиме видеоконференций;

- контроль и коррекция практических навыков непосредственно перед рабочими сменами.

На изучение эпидемиологии в медицинских вузах для студентов, обучающихся по клиническим специальностям, выделено всего три кредита

Минздрав Российской Федерации всем медицинским вузам поставил задачу сформировать линейку циклов повышения квалификации, обеспечивающих получение компетенций по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции COVID-19. Для повышения квалификации по этим вопросам профессорско-преподавательский состав разработал краткосрочные образовательные программы повышения квалификации. Были разработаны программы для прохождения онлайн-курсов на портале непрерывного медицинского образования Минздрава России по клинике, диагностике и профилактике новой коронавирусной инфекции, который стал обязательным для всех врачей, не имевших сертификата о пройденном курсе в системе НМО. Кроме того, во всех вузах были организованы дополнительные онлайн-курсы. Национальная ассоциация по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (НП "НАСКИ"), организовала лекции и вебинары по этим проблемам.

Какие обучающие технологии были использованы?

Николай Брико: Самый широкий набор: симуляционное обучение (порядок использования костюма биологической защиты), видеозаписи (разбор ошибок при работе в шлюзах, "красной" и "зеленой" зонах), консультирование. Особое внимание уделялось правильному маркированию зон и путей передвижения персонала, гигиене рук и дезинфекции объектов больничной среды, эпидемиологической безопасности при выполнении технологий респираторной поддержки, широко использовалась инфографика.

Важнейшую роль играли временные методические рекомендации Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, которые постоянно обновлялись, а также санитарные правила и рекомендации Роспотребнадзора.

Для обеспечения эпидемиологической безопасности были разработаны и внедрены стандартные операционные процедуры, технологии аудита, для которых в кратчайшие сроки были сформированы чек-листы. Эти элементы риск-менеджмента успешно применялись для оценки эффективности обучения и выявления несоответствий для минимизации риска инфицирования.

Какие изменения, по вашему мнению, необходимо внести в образовательные программы медвузов и колледжей?

Николай Брико: Необходимо во все образовательные программы включить раздел "Эпидемиология чрезвычайных ситуаций" с количеством часов не менее 36. Кроме того, на наш взгляд, необходимо увеличить число мест для обучения в ординатуре по специальности "Эпидемиология", так как таких врачей не хватало в период пандемии.

Как нужно организовать переподготовку профессорско-преподавательского состава для этого?

Николай Брико: Для этих целей должна быть разработана унифицированная программа, подготовлены все необходимые материалы для обучающихся преподавателей. Их необходимо разместить на цифровой образовательной платформе, предполагающей возможности интерактивного общения и контроля знаний. Обучение должно носить модульный характер и быть обязательным для всех. В настоящее время во многих медвузах отсутствуют кафедры или курсы эпидемиологии. В связи с этим преподавание вопросов эпидемиологии осуществляется преподавателями других специальностей, чаще инфекционистами.

На какие разделы программы нужно обратить особое внимание?

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Эпидемиологи настаивают на необходимости ускорить вакцинацию

Николай Брико: Прежде всего на вопросы доказательной медицины, иммунопрофилактики, эпидемиологии и профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи и организацией противоэпидемической работы при чрезвычайных ситуациях эпидемиологического характера, в том числе организации противоэпидемического режима в медицинских организациях. А также на законодательные, нормативные документы, регулирующие профилактические и противоэпидемические мероприятия; принципы обеспечения эпидбезопасности при оказании медицинской помощи, в том числе использования СИЗ; общие подходы к диагностике и лечению инфекционных болезней; особенности противоэпидемических мер при массовом поступлении таких больных; иммунопрофилактику.

Требуется ли дополнительная подготовка по этим вопросам врачам первичного звена? Врачам-лаборантам и специалистам по лучевой диагностике?

Николай Брико: Любые знания требуют постоянного обновления, поэтому врачи первичного звена, как и врачи-лаборанты и прочие специалисты, нуждаются в систематической подготовке по вопросам обеспечения эпидбезопасности, диагностики, лечения и реабилитации инфекционных больных.

Общество Здоровье

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