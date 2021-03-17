Опыт пандемии должен изменить программы обучения медперсонала

О том, какие изменения необходимо внести в подготовку врачей и медперсонала в целом, "РГ" рассказал заведующий кафедрой Сеченовского университета, главный внештатный эксперт врач-эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.
Николай Иванович, нехватку каких знаний и навыков проявила пандемия? COVID-19?
Николай Брико: Благодаря плановой вакцинации, эффективной противоэпидемической системе, мы долго находились в условиях эпидемического благополучия. В каждой медицинской организации была отработана система противоэпидемических мер в случае поступления пациента, подозрительного на инфекцию. Пандемическое распространение вируса SARS-CoV-2 привело не к единичному, а массовому поступлению инфекционных больных и потребовало в кратчайшие сроки перехода на режим, обеспечивающий эпидбезопасность. Этот режим никогда раньше не вводился в медицинских организациях, оказывающих помощь неинфекционным больным. Безусловно, это потребовало от медицинских работников навыков работы, которыми хорошо владеют специалисты инфекционного профиля, но которые в практике работы подразделений неинфекционного профиля были востребованы гораздо реже.
Выявились пробелы знаний в области организации противоэпидемической работы в условиях чрезвычайной ситуации эпидемиологического характера, требований по использованию средств индивидуальной защиты. Эта ситуация была закономерной, так как на изучение эпидемиологии в медицинских вузах для студентов, обучающихся по клиническим специальностям, выделено всего три кредита, которых явно недостаточно для изучения всех аспектов эпидемиологии. Понадобились знания организации изоляционных мер, создания "красных" и "зеленых" зон, шлюзов, особенностей организации работы вахтовым методом, навыки работы в зонах с разной эпидемиологической опасностью, правильного использования средств индивидуальной защиты - например, костюма биологической защиты, в том числе и при оказании реанимационных мероприятий. Эти пробелы в знаниях и навыках были устранены в кратчайшие сроки.
Как была организована дополнительная подготовка, сколько врачей и среднего персонала прошли ее?
Николай Брико: Были использованы все возможные методы обучения:
- непрерывное медицинское образование (НМО) на 36-часовых циклах усовершенствования в удаленном режиме;
- семинары по отдельным актуальным вопросам в режиме видеоконференций;
- контроль и коррекция практических навыков непосредственно перед рабочими сменами.
Минздрав Российской Федерации всем медицинским вузам поставил задачу сформировать линейку циклов повышения квалификации, обеспечивающих получение компетенций по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции COVID-19. Для повышения квалификации по этим вопросам профессорско-преподавательский состав разработал краткосрочные образовательные программы повышения квалификации. Были разработаны программы для прохождения онлайн-курсов на портале непрерывного медицинского образования Минздрава России по клинике, диагностике и профилактике новой коронавирусной инфекции, который стал обязательным для всех врачей, не имевших сертификата о пройденном курсе в системе НМО. Кроме того, во всех вузах были организованы дополнительные онлайн-курсы. Национальная ассоциация по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (НП "НАСКИ"), организовала лекции и вебинары по этим проблемам.
Какие обучающие технологии были использованы?
Николай Брико: Самый широкий набор: симуляционное обучение (порядок использования костюма биологической защиты), видеозаписи (разбор ошибок при работе в шлюзах, "красной" и "зеленой" зонах), консультирование. Особое внимание уделялось правильному маркированию зон и путей передвижения персонала, гигиене рук и дезинфекции объектов больничной среды, эпидемиологической безопасности при выполнении технологий респираторной поддержки, широко использовалась инфографика.
Важнейшую роль играли временные методические рекомендации Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, которые постоянно обновлялись, а также санитарные правила и рекомендации Роспотребнадзора.
Для обеспечения эпидемиологической безопасности были разработаны и внедрены стандартные операционные процедуры, технологии аудита, для которых в кратчайшие сроки были сформированы чек-листы. Эти элементы риск-менеджмента успешно применялись для оценки эффективности обучения и выявления несоответствий для минимизации риска инфицирования.
Какие изменения, по вашему мнению, необходимо внести в образовательные программы медвузов и колледжей?
Николай Брико: Необходимо во все образовательные программы включить раздел "Эпидемиология чрезвычайных ситуаций" с количеством часов не менее 36. Кроме того, на наш взгляд, необходимо увеличить число мест для обучения в ординатуре по специальности "Эпидемиология", так как таких врачей не хватало в период пандемии.
Как нужно организовать переподготовку профессорско-преподавательского состава для этого?
Николай Брико: Для этих целей должна быть разработана унифицированная программа, подготовлены все необходимые материалы для обучающихся преподавателей. Их необходимо разместить на цифровой образовательной платформе, предполагающей возможности интерактивного общения и контроля знаний. Обучение должно носить модульный характер и быть обязательным для всех. В настоящее время во многих медвузах отсутствуют кафедры или курсы эпидемиологии. В связи с этим преподавание вопросов эпидемиологии осуществляется преподавателями других специальностей, чаще инфекционистами.
На какие разделы программы нужно обратить особое внимание?
Николай Брико: Прежде всего на вопросы доказательной медицины, иммунопрофилактики, эпидемиологии и профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи и организацией противоэпидемической работы при чрезвычайных ситуациях эпидемиологического характера, в том числе организации противоэпидемического режима в медицинских организациях. А также на законодательные, нормативные документы, регулирующие профилактические и противоэпидемические мероприятия; принципы обеспечения эпидбезопасности при оказании медицинской помощи, в том числе использования СИЗ; общие подходы к диагностике и лечению инфекционных болезней; особенности противоэпидемических мер при массовом поступлении таких больных; иммунопрофилактику.
Требуется ли дополнительная подготовка по этим вопросам врачам первичного звена? Врачам-лаборантам и специалистам по лучевой диагностике?
Николай Брико: Любые знания требуют постоянного обновления, поэтому врачи первичного звена, как и врачи-лаборанты и прочие специалисты, нуждаются в систематической подготовке по вопросам обеспечения эпидбезопасности, диагностики, лечения и реабилитации инфекционных больных.