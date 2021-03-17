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17.03.2021 17:06
Рубрика: Власть

Отставникам ВМФ разрешат носить кортики без регистрации в Росгвардии

Текст: Юрий Гаврилов
Ветеранам ВМФ, которых уволили с военно-морской службы с правом ношения формы одежды, хотят упростить процедуру хранения и использования кортиков. Точнее говоря, этот неизменный атрибут флотского офицера им разрешат пожизненно носить с парадным мундиром, не оформляя специального разрешения в Росгвардии.
Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Именно такой порядок предусматривает законопроект, который в среду, 17 марта, в первом чтении приняли депутаты Госдумы. Они справедливо рассудили, что отставники ВМФ - народ, как правило, возрастной и серьезный. Они вполне заслужили право без лишних бюрократических проволочек использовать флотские кортики по предназначению: появляться с ними на людях в парадной форме в особо торжественные дни. Например, во время посещения родного корабля, на встрече с бывшими сослуживцами, в День ВМФ и т.д.

Фото: iStock
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"Законопроектом предусматривается, что полученные гражданами РФ, уволенными и увольняемыми из государственных военизированных организаций с правом ношения военной формы одежды, кортики не будут подлежать регистрации в Росгвардии или ее территориальном органе, на них не потребуется получение соответствующего разрешения на хранение и ношение оружия", - говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, законопроект предоставляет право руководителям государственных военизированных организаций и уполномоченным ими должностным лицам передавать кортики для пожизненного хранения и ношения с военной формой одежды гражданам России, уволенным и увольняемым из государственных военизированных организаций с правом ношения военной формы одежды, по их заявлению. То есть процедура получения кортика при расставании с флотом сведется к минимальным и в общем-то чисто формальным действиям.

С такой постановкой вопроса согласились в правительстве РФ. В отзыве на законопроект в кабмине отметили, что с учетом цели передачи кортиков и их предназначения (пожизненное хранение и ношение с военной формой одежды, соблюдение воинских традиций и ритуалов) порядок их оборота "целесообразно установить без ведения учета в Росгвардии".

Фото: Пресс-служба Росгвардии
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Напомним, что в 2017 году был принят федеральный закон, разрешивший отставным офицерам ВМФ оставить и пожизненно носить кортики как часть парадной форменной одежды. Однако, согласно статьи 19 Закона "Об оружии", уволенные в запас военнослужащие обязаны в двухнедельный срок со дня получения кортика подать заявление о его регистрации. Данной процедурой занимаются профильные подразделения Росгвардии. Вот в эту статью закона и собираются внести поправки депутаты Госдумы.

А начало этому процессу было положено в городе русских моряков - Севастополе. В 2019 году один из участников встречи президента РФ Владимира Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя обратил внимание главы государства, что чиновники создали целый ряд препятствий для реализации права отставных морских офицеров носить кортик. Чтобы его сохранить после увольнения, надо иметь дома иметь сейф для холодного оружия и получить разрешение Росгвардии. Словом, требования примерно такие же, как для владельцев охотничьего оружия. Президент тогда пообещал разобраться с бюрократическими препятствиями. В итоге был подготовлен соответствующий законопроект.

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