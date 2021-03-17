Овечкин превзошел Эспозито по голам в НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 718-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и опередил Фила Эспозито на один гол.

В ночь на среду "Вашингтон" встречался с "Нью-Йорк Айлендерс". Матч завершился победой хоккеистов из столицы США - 3:1, а одним из главных героев поединка стал Александр Овечкин.

Он записал на свой счет гол и результативную передачу. Эта шайба стала для россиянина 718-й в карьере и он вышел на чистое шестое место в истории НХЛ, опередив на один гол знаменитого Фила Эспозито. Также Овечкин достиг отметки 1300 очков за карьеру.

Голевая передача на счету другого российского нападающего Евгения Кузнецова. На счету голкипера "Вашингтона" Ильи Самсонова 21 отраженный бросок из 22.

Страж ворот "Айлендерс" Семен Варламов отразил 19 из 22 бросков по воротам.