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17.03.2021 05:40
Рубрика: Спорт

Овечкин превзошел Эспозито по голам в НХЛ

Текст: Максим Домчев
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 718-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и опередил Фила Эспозито на один гол.
Фото: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

В ночь на среду "Вашингтон" встречался с "Нью-Йорк Айлендерс". Матч завершился победой хоккеистов из столицы США - 3:1, а одним из главных героев поединка стал Александр Овечкин.

Фото: AP Photo/Derik Hamilton
Овечкин прокомментировал шестое место по голам в истории НХЛ

Он записал на свой счет гол и результативную передачу. Эта шайба стала для россиянина 718-й в карьере и он вышел на чистое шестое место в истории НХЛ, опередив на один гол знаменитого Фила Эспозито. Также Овечкин достиг отметки 1300 очков за карьеру.

Голевая передача на счету другого российского нападающего Евгения Кузнецова. На счету голкипера "Вашингтона" Ильи Самсонова 21 отраженный бросок из 22.

Страж ворот "Айлендерс" Семен Варламов отразил 19 из 22 бросков по воротам.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Спорт Хоккей Игроки и тренеры Александр Овечкин

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