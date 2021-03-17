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17.03.2021 20:43
Рубрика: Спорт

Обгоняя легенд

Овечкин - уже шестой снайпер за всю историю НХЛ
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 57(8408)
Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин продолжает соревноваться с лучшими снайперами в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги.
Фото: AP Photo/Nick Wass Фото: AP Photo/Nick Wass
Фото: AP Photo/Nick Wass

В победном матче против "Нью-Йорк Айлендерс" (3:1) россиянин забросил 11-ю шайбу в сезоне. Но кто обращает внимание на такие мелочи. С 718 голами Овечкин вышел на чистое шестое место в исторической снайперской гонке, обогнав легендарного канадца Фила Эспозито. "Ови сейчас достигает какого-то рубежа чуть ли не после каждого матча. И сегодня он добрался до еще одного важного события. Фил был невероятным игроком и невероятным бомбардиром", - констатировал наставник "Вашингтона" Питер Лавиолетт.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Поздравляю тебя. Ты фантастический хоккеист. Не представляю, как тебе удается забивать все эти голы, когда соперники в такой надежной экипировке блокируют броски", - отреагировал сам Эспозито.

Сам Ови свое достижение прокомментировал довольно сухо. "Это довольно хорошие показатели, и я счастлив находиться в этой категории. Но сейчас просто нужно двигаться вперед. Данный рубеж пройден, теперь это история", - приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ. Посмотрим, что ждет нашего форварда дальше. Следующий ориентир для Александра - Марсель Дионн, опережающий Овечкина на 15 шайб (731). Возглавляет список лучших бомбардиров легендарный Уэйн Гретцки с 894 голами.

К слову, приплюсовав к голу еще и голевую передачу, капитан "Вашингтона" миновал еще один крупный рубеж: он первым из россиян пересек отметку в 1300 очков. Сейчас у него 1301 (718 голов + 583 передачи) балл. Впрочем, в масштабах истории это не самый выдающийся результат: среди лучших бомбардиров НХЛ всех времен и народов Овечкин занимает пока 34-ю строчку, сместив на 35-е место Джерома Игинлу. Чтобы попасть хотя бы в топ-10 (что будет выдающимся достижением), форварду нужно обойти все того же Эспозито, у которого 1590 очков. А первенство и здесь удерживает Гретцки (2857).

Спорт Хоккей Александр Овечкин

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