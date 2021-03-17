Пандемия учит белорусов и россиян эффективно и безопасно торговать

Один из парадоксов "коронавирусного времени" - растет эффективность биржевых торгов. И как следствие: все больший интерес проявляют к Белорусской универсальной товарной бирже представители российского бизнеса.

Можно ли доверять партнеру, которого в глаза не видел? Да, можно, отвечают на белорусской товарной бирже. Олеся Курпяева

Так, совсем недавно белорусская биржа договорилась о сотрудничестве с Брянской Торгово-промышленной палатой. На Беларусь приходится около половины внешнеторгового оборота этого российского региона. Электронная площадка позволяет добиться еще большего. В том числе в торговле с третьими странами: первую транзитную сделку по продаже пиломатериалов совершили на Белорусской универсальной товарной бирже именно в интересах брянских партнеров: белорусы подыскали для них покупателей в Литве. А перед этим на белорусской бирже состоялись первые транзитные сделки по сухому молоку, рапсовому маслу. Кстати, этим механизмом регулярно пользуются резиденты России, Эстонии, Литвы и Латвии. Начальник управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи Александр Башлий поделился с "СОЮЗом":

- В этом году мы намерены вывести Россию не только в лидеры по количеству аккредитованных компаний, но и по объемам биржевого товарооборота. С этой целью еженедельно проводим онлайн-конференции с представителями деловых кругов различных регионов России, посещаем предприятия Смоленской, Псковской, Брянской и других областей. В январе - феврале сумма сделок, совершенных российскими компаниями, увеличилась почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Значительно возросли продажи молочной продукции и товаров для строительной отрасли...

Это соответствует ориентиру, определенному при создании Белорусской универсальной товарной биржи: максимально содействовать торгово-экономическим отношениям с Россией. В итоге за 15 лет с российскими участниками заключено около 100 тысяч сделок по всем товарным группам: металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары. Из 5000 аккредитованных на белорусской бирже компаний-нерезидентов половина - российские. Это наглядно свидетельствует, что сотрудничество носит взаимовыгодный характер. Что же привлекает россиян, ведь и в России есть товарные биржи? Как пояснили корреспонденту "СОЮЗа" - предельно простая процедура регистрации и отсутствие каких-либо дополнительных затрат. За услуги белорусской биржи клиент не платит ничего, кроме биржевого сбора в виде процента от суммы совершенной сделки. О других преимуществах рассказал Александр Башлий:

- Некоторые компании до закрытия границ из-за пандемии не рассматривали биржу как возможный канал реализации продукции или закупки сырья. Работали по прямым контрактам, налаженным схемам, как привыкли это делать годами. Но сейчас начали смотреть в сторону электронных торговых площадок. Ведь мы связываем продавца с покупателем, при этом отпадает необходимость в проведении двухсторонних встреч и переговоров.

За 15 лет работы белорусская биржа заключила с россиянами около 100 тысяч сделок

А можно ли доверять партнеру, которого в глаза не видел? Вот тут-то и выходит на первый план биржа. Каждого контрагента она оценивает с точки зрения деловой репутации и финансовой состоятельности, а для обеспечения исполнения обязательств по сделкам применяется механизм задатка. А если, что бывает крайне редко, и возникает конфликтная ситуация из-за того, что не прошла оплата или не поставлен товар, биржа берет на себя роль арбитра для разрешения вопроса. Для этого здесь создано управление по сопровождению сделок, которое в большинстве случаев позволяет оперативно снять проблему, не доводя дело до суда. Деловые люди по достоинству оценили такую заботу об их интересах.

Перспективы такого партнерства, уверен Александр Башлий, широкие:

- Мы намерены шире привлекать к сотрудничеству партнеров из Московской, Ленинградской, Калининградской областей, Екатеринбурга, Перми, других регионов России.

В тему

Белорусская универсальная товарная биржа - крупнейшая в Восточной Европе. Здесь ежегодно совершается около 400 тысяч сделок на сумму около 2,3 млрд долларов, клиентская база насчитывает свыше 25 тысяч компаний из 64 стран.