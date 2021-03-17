Медицинские учреждения Санкт-Петербурга готовятся к полному переходу на электронный документооборот.

1 февраля 2021 года вступил в силу приказ Минздрава России "Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов". Однако врачи говорят, что месяца на полный переход недостаточно.

Главная особенность приказа заключается в том, что решение о ведении документации в электронном формате полностью или частично принимается локальным актом руководителя, то есть приказом главврача медицинской организации. И в большинстве случаев от бумажных выписок, медкарт и прочих документов больницы и поликлиники отказаться полностью пока не готовы. Хотя процесс этот уже идет.

- По рассказам коллег, от бумажной документации полностью не отказываются и за рубежом, в частности в Германии, - отмечает советник по информационным технологиям Петербургского онкоцентра Анна Медведева.

К внедрению нового порядка работы в онкоцентре шли более пяти лет. Серьезные трудности, например, вызвало получение электронной цифровой подписи, которой врач обязан заверять документы, - в большинстве случаев для ее оформления требовалось личное присутствие в банке или МФЦ. Кроме того, для перехода на электронный документооборот медучреждение должно само установить перечень форм и видов электронных медицинских документов, используемых информационных систем, порядок доступа медработников и иных лиц к таким документам, а также порядок предоставления документации в Фонд ОМС и страховую медорганизацию. Это большая и сложная работа, которую больница или поликлиника ведут параллельно с основной деятельностью, поэтому продвигается она небыстро.

Но пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения придали серьезное ускорение внедрению цифровых технологий. Например, в онкоцентре стали гораздо шире использовать возможности телемедицины. В личном кабинете пациент имеет доступ к своей медицинской документации, может получить выписной эпикриз и другие необходимые справки, загрузить результаты исследований, полученные в других медучреждениях, получить консультацию онлайн. При этом все документы, заверенные ЭЦП врача, имеют юридическую силу.

В поликлиниках основную трудность перехода представляет оцифровка всех имеющихся медицинских карт. Сейчас растрепанные толстые "истории болезни" с разноцветными корешками постепенно отправляют в архив. Но даже в одной из самых продвинутых городских поликлиник - N87 Невского района - их пока сгрузили в картохранилище в том же здании, но не списали окончательно. По закону хранить медкарты требуется не меньше 25 лет.

- Для нас приказ минздрава означает освобождение от бумажной волокиты, - поясняет начальник отдела здравоохранения Невского района Юрий Илюшин. - Последние годы врачи после приема все данные о пациенте заносят в компьютер, но итоговое заключение все равно надо было распечатать и вклеить в карточку. Теперь от этого можно отказаться - при условии соблюдения всех требований криптозащиты. Думаю, нашему району на полный переход к электронному документообороту потребуется около двух лет.

Эксперты сходятся во мнении, что полный переход на электронный документооборот в медицине совершится еще не завтра и проходить будет не так уж безболезненно. Во-первых, от бумажной документации полностью еще не отказались, так что объективно работы стало больше. Во-вторых, любая медицинская информационная система (МИС) дорабатывается под потребности учреждения, и это бесконечный процесс - внедряются новое оборудование, новые технологии, новые протоколы лечения. Но налаженные бизнес-процессы существенно экономят ресурсы. Например, внедрение в Петербургском онкоцентре отделения централизованного разведения препаратов для химиотерапии (дозы считает компьютер, и используется все содержимое каждого флакона) за три года сэкономило организации около 300 миллионов рублей.

Мнение

Борис Зингерман, генеральный директор Ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине "Национальная база медицинских знаний":

- Приказ не заставляет, а дает возможность организовать безбумажный документооборот для тех документов и в тех бизнес-процессах, где организации это удобно и эффективно. Она сама решает, какие виды документов перевести в ЭДО, а какие удобнее оставить в бумаге. Считаю это крайне важным в нынешней ситуации смешанного электронно-бумажного документооборота. Ни одна медорганизация не может перейти от бумаги к цифре в один шаг. Но выше написано, что этот порядок распространяется на всех медработников и организации, в частности страховые. По мнению некоторых экспертов, это означает, что если медорганизация приняла решение о переводе в ЭДО определенных документов, то все организации обязаны принимать их в электронном виде. Я с этим мнением согласен. Думаю, это очень важно для дальнейшей практики.