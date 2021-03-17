Песков назвал малопредсказуемыми санкционные действия оппонентов России

Рассматриваются разные сценарии, связанные с возможными санкциями против России - чтобы максимально защитить интересы страны. Действия оппонентов мало предсказуемы, поэтому учитываются любые вероятности. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Можно только выразить сожаление в связи с тем, что за последние электоральные циклы фактически начальный срок выполнения полномочий каждого президента США как раз связан с разными разбирательствами в отношении России и с введением многочисленных санкций. Речь идет буквально о десятках решений санкционного характера", - заметил Песков.

"Конечно, мы вынуждены принимать все необходимые меры, чтобы хеджировать риски, связанные с возможными санкциями, и максимально защитить интересы нашей страны", - заявил пресс-секретарь президента.

"Действия наших оппонентов в данном случае мало предсказуемы, поэтому учитываются любые вероятности и любые сценарии поведения наших оппонентов", - добавил он.

На вопрос, какие могут быть действия в ответ, Песков сказал, что рассматривается любая возможность "в связи с высокой степенью непредсказуемости действий наших оппонентов".