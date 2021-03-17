Песков: Правительство контролирует ситуацию с ценами на топливо

Правительство контролирует ситуацию с ценами на топливо, и они не должны резко меняться. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представители прессы спросили, нужны ли более жесткие меры сдерживания цен на топливо. На что Песков напомнил, что нежелательные скачки, которые были ранее, в том числе в 2018 году, стали причиной разработки специального демпферного механизма.

"Исходим из того, что правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы, и они не позволят резко меняться ценам на топливо", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

На вопрос, ожидается ли у президента встреча с главами топливых компаний, Песков ответил отрицательно.