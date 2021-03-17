Почему Европа терпит легионеров

На территории Латвии во время Великой Отечественной войны было уничтожено 75 тысяч евреев, этот факт признается даже латышскими историками, заявил научный сотрудник Национального института памяти жертв нацизма и героев Сопротивления "Яд ва-Шем" Арон Шнеер на "круглом столе" "Без срока давности. Геноцид советских народов: холокост в Прибалтике", который прошел в Еврейском музее и центре толерантности и был организован Российским военно-историческим обществом (РВИО).

Латвия находилась в оккупации все четыре года войны, и нацистский режим там был, по выражению израильского историка, особенно "успешен". "Количество коллаборационистов, которые занимались именно убийствами, не имело себе равных ни на территории Прибалтики, ни на Украине", - подчеркнул он. Всего в стране действовало 129 вооруженных групп, нападавших на части Красной Армию и терроризировавших местное население еврейской национальности.

Между тем в Риге продолжают возлагать цветы к памятнику Свободы, собираются престарелые эсэсовские и их идейные наследники. Героизация легионеров стала будничным явлением в самом центре Европы, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эти шествия посвящены дню, когда в 1944 году 15-я и 19-я эсэсовские дивизии, которые давали присягу лично Гитлеру, вступили в боевые действия против Красной Армии у реки Великой под Псковом, - рассказывает научный директор РВИО Михаил Мягков. - В 90-х годах эти марши были одобрены латвийским правительством, потом их запретили, но вот с 2005 года опять возобновились и проходят, невзирая на протесты России и на различные резолюции мирового сообщества. Все происходит и на глазах Европарламента и ЕС". Кстати, РВИО пригласило для участия в "круглом столе" о холокосте в Прибалтике чрезвычайных полномочных послов Латвии, Эстонии и Литвы. Ответа не последовало.

Известно, что около 400 легионеров еще живы. Между тем у таких преступлений нет срока давности. Как так получилось, что преступникам удалось скрыться? Отвечая на этот вопрос, участники "круглого стола" вспомнили факт, что во время Нюрнбергского процесса плененные латышские эсэсовцы 15-й дивизии охраняли город. "Это выглядело, как фарс, - считает Арон Шнеер. - Однако все объясняется политикой союзников. Они не признавали гражданами СССР жителей тех территорий, которые стали советским в 1939 и 1940 годах. Именно в этом причина, что многие из эсэсовцев не были переданы советской стороне, а попали, скажем, в Швецию".

Плененные латышские эсэсовцы охраняли Нюрнберг. Это фарс...

Сегодня в Латвии решили приравнять ветеранов Великой Отечественной войны к легионерам. И сделали это в иезуитской логике, считает руководитель исследовательских программ Фонда "Историческая память" Владимир Симиндей: "Ветеранами считаются только граждане Латвии, а вот те участники войны, которые приехали в республику в послевоенное время и участвовали в ее восстановлении, лишены этого звания. Лозунг властей сейчас звучит так: и те, и другие воевали против правильного врага, и те и другие воевали под неправильными знаменами".