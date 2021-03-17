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17.03.2021 19:47
Рубрика: Общество

Не те знамена

Почему Европа терпит легионеров
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 57(8408)
На территории Латвии во время Великой Отечественной войны было уничтожено 75 тысяч евреев, этот факт признается даже латышскими историками, заявил научный сотрудник Национального института памяти жертв нацизма и героев Сопротивления "Яд ва-Шем" Арон Шнеер на "круглом столе" "Без срока давности. Геноцид советских народов: холокост в Прибалтике", который прошел в Еврейском музее и центре толерантности и был организован Российским военно-историческим обществом (РВИО).

Латвия находилась в оккупации все четыре года войны, и нацистский режим там был, по выражению израильского историка, особенно "успешен". "Количество коллаборационистов, которые занимались именно убийствами, не имело себе равных ни на территории Прибалтики, ни на Украине", - подчеркнул он. Всего в стране действовало 129 вооруженных групп, нападавших на части Красной Армию и терроризировавших местное население еврейской национальности.

Фото: Сергей Мелконов/ РИА Новости
В Латвии раскрыли дело о похищении пушки с советского памятника

Между тем в Риге продолжают возлагать цветы к памятнику Свободы, собираются престарелые эсэсовские и их идейные наследники. Героизация легионеров стала будничным явлением в самом центре Европы, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эти шествия посвящены дню, когда в 1944 году 15-я и 19-я эсэсовские дивизии, которые давали присягу лично Гитлеру, вступили в боевые действия против Красной Армии у реки Великой под Псковом, - рассказывает научный директор РВИО Михаил Мягков. - В 90-х годах эти марши были одобрены латвийским правительством, потом их запретили, но вот с 2005 года опять возобновились и проходят, невзирая на протесты России и на различные резолюции мирового сообщества. Все происходит и на глазах Европарламента и ЕС". Кстати, РВИО пригласило для участия в "круглом столе" о холокосте в Прибалтике чрезвычайных полномочных послов Латвии, Эстонии и Литвы. Ответа не последовало.

Известно, что около 400 легионеров еще живы. Между тем у таких преступлений нет срока давности. Как так получилось, что преступникам удалось скрыться? Отвечая на этот вопрос, участники "круглого стола" вспомнили факт, что во время Нюрнбергского процесса плененные латышские эсэсовцы 15-й дивизии охраняли город. "Это выглядело, как фарс, - считает Арон Шнеер. - Однако все объясняется политикой союзников. Они не признавали гражданами СССР жителей тех территорий, которые стали советским в 1939 и 1940 годах. Именно в этом причина, что многие из эсэсовцев не были переданы советской стороне, а попали, скажем, в Швецию".

Плененные латышские эсэсовцы охраняли Нюрнберг. Это фарс... 

Сегодня в Латвии решили приравнять ветеранов Великой Отечественной войны к легионерам. И сделали это в иезуитской логике, считает руководитель исследовательских программ Фонда "Историческая память" Владимир Симиндей: "Ветеранами считаются только граждане Латвии, а вот те участники войны, которые приехали в республику в послевоенное время и участвовали в ее восстановлении, лишены этого звания. Лозунг властей сейчас звучит так: и те, и другие воевали против правильного врага, и те и другие воевали под неправильными знаменами".

Общество История Вторая мировая война

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