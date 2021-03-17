Почему видеохостинг YouTube ограничил показ фильма "Ржев. 500 дней в огне"?

На днях Google ограничил доступ своим пользователям к просмотру документального фильма "Ржев. 500 дней в огне", который размещен на канале российского сетевого издания "БелРос". Официальная причина - из-за сцен насилия, содержащихся в киноленте.

Лента повествует о Ржевской битве и строительстве Ржевского мемориала советскому солдату. Сервис покажет фильм только лицам с зарегистрированным аккаунтом и старше 18 лет. Его также уберут из рекомендаций и продвижения.

В фильме немало уникальных исторических кадров. Одним из героев ленты стал генерал-майор в отставке военный летчик Алексей Рапота, отец Госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты. Он воевал на Ржевском выступе в составе полка ночных бомбардировщиков. К сожалению, Алексей Никифорович ушел из жизни в прошлом году. Именно он был основным инициатором создания Ржевского монумента советскому солдату.

Мемориал был открыт 30 июня прошлого года. В церемонии принимали участие ветераны Великой Отечественной войны и президенты России и Беларуси. Проект был реализован на народные пожертвования и при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства. На сегодняшний день на мемориале побывали уже более полумиллиона человек.

Что крамольного нашел в документальном фильме YouTube? За комментарием мы обратились к председателю Телерадиовещательной организации Союзного государства Николаю Ефимовичу - документальная лента была снята по их заказу.

- Ограничения "18 плюс" для видеоконтента в интернете - никакая не новость. Ограничения устанавливают на фильмы, где есть сцены насилия и чрезмерной жестокости. Конечно, нежелательно, чтобы школьники смотрели подобные кадры, - рассказал "СОЮЗу" Николай Ефимович. - Но в нашем случае речь идет о документальном фильме. В нем есть военная хроника, но нет сцен насилия и жестокости. Фильм также рассказывает о том, как создавался Ржевский мемориал - этот уникальный памятник павшим в боях на Ржевском выступе. Нам все это кажется очень странным.

По словам Николая Ефимовича, фильм на YouTube был размещен 28 февраля после его показа по телеканалу "БелРос". За две недели его посмотрели около 70 тысяч.

Сам фильм не заблокирован, но пользователи в возрасте до 18 лет посмотреть его уже не смогут

- И вот в самый разгар показов YouTube вдруг ставит ограничения по возрасту. Хочу подчеркнуть, что в принципе сам фильм не заблокирован, но школьники посмотреть его уже не смогут. Их по сути лишили доступа к истории Великой Отечественной войны. Сейчас подросло поколение молодых людей, которым уже надо объяснять, что такое Великая Отечественная война. В советское время мы воспринимали все как данность, сейчас, к сожалению, другая ситуация, - заметил Николай Ефимович.

По его словам, ТРО Союзного государства уже направила официальный запрос видеохостингу YouTube. Однако никакого ответа пока не получила. На этой неделе фильм "Ржев. 500 дней в огне" будет вновь поставлен в эфир телеканала "БелРос". В настоящее время его можно посмотреть на сайте телеканала.

Тем временем

Роскомнадзор потребовал от корпорации Google снять все ограничения с документального фильма "Ржев. 500 дней в огне". В письме Роскомнадзора Google подчеркивается: подобные действия нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры в отношении российских СМИ. Все ограничения, заявили в ведомстве, должны быть сняты в максимально короткие сроки.