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17.03.2021 17:51
Рубрика: В мире

Польша вводит общенациональный карантин

Текст: Юрий Когалов
Власти Польши приняли решение ввести карантин на территории всей страны. Как заявил министр здравоохранения республики Адам Недзельский, эта мера стала необходимой из-за нарастания третьей волны эпидемии коронавируса.
Фото: Pawel Supernak/EPA Фото: Pawel Supernak/EPA
Фото: Pawel Supernak/EPA

"Сегодня мы все впечатлены тем, что преодолели еще один психологический барьер. Количество новых случаев заражения в день превысило 25 тысяч. Третья волна нарастает и набирает обороты. Ввиду сложившейся ситуации мы должны предпринять решительные шаги", - приводит слова главы минздрава Gazeta Wroclawska.

Фото: AP Photo/Lewis Joly
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"У нас уже нет пространства для введения ограничений на уровне регионов. Единственным выходом является их распространение на всю Польшу", - отметил Недзельский. По его словам, в последнее время локдаун вводился только в отдельных регионах (в Варминьско-Мазурском, Поморском, Мазовецком и Любуском воеводствах), но теперь этого недостаточно. Начиная с субботы, 20 марта, по всей Польше будут закрыты гостиницы, объекты культуры и спорта, ограничена работа торговых центров. "Мы все закроем", - заявил министр.

Он также сообщил, что ученики начальных классов переводятся на "удаленку" до 9 апреля.

Тем временем регионам предписано подготовить в больницах больше мест для больных COVID-19.

В мире Европа Польша Пандемия коронавируса COVID-19

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