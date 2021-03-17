Польша вводит общенациональный карантин

Власти Польши приняли решение ввести карантин на территории всей страны. Как заявил министр здравоохранения республики Адам Недзельский, эта мера стала необходимой из-за нарастания третьей волны эпидемии коронавируса.

"Сегодня мы все впечатлены тем, что преодолели еще один психологический барьер. Количество новых случаев заражения в день превысило 25 тысяч. Третья волна нарастает и набирает обороты. Ввиду сложившейся ситуации мы должны предпринять решительные шаги", - приводит слова главы минздрава Gazeta Wroclawska.

"У нас уже нет пространства для введения ограничений на уровне регионов. Единственным выходом является их распространение на всю Польшу", - отметил Недзельский. По его словам, в последнее время локдаун вводился только в отдельных регионах (в Варминьско-Мазурском, Поморском, Мазовецком и Любуском воеводствах), но теперь этого недостаточно. Начиная с субботы, 20 марта, по всей Польше будут закрыты гостиницы, объекты культуры и спорта, ограничена работа торговых центров. "Мы все закроем", - заявил министр.

Он также сообщил, что ученики начальных классов переводятся на "удаленку" до 9 апреля.

Тем временем регионам предписано подготовить в больницах больше мест для больных COVID-19.